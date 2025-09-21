İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında ateş savaşçıları ile öğrencileri buluşturdu. Öğrencilere yangın güvenliği ve temel afet bilinci konularında eğitim verildi. Öğrenciler de yaptıkları resimler ve yazdıkları şiirlerle ekiplere teşekkür etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası için özel bir etkinlik düzenledi. Okul Aile Birlikleri Destek Projesi kapsamında dokuz ilçede belirlenen pilot ilkokulları ziyaret eden ateş savaşçıları çocuklara doğal afetlere karşı kendilerini korumanın yollarını anlattı. Yangın esnasında yapılması gerekenleri öğrencilere aktaran ekipler, temel afet bilinci ile yangın güvenliği eğitimi verdi.

Bazı okullardaki öğrenciler ise bölgelerinde bulunan itfaiye istasyonlarını ziyaret etti. İtfaiye araçlarını yakından inceleme fırsatı yakalayan çocuklar, heyecanlı anlar yaşadı. İtfaiyecilik mesleğine dair yakından bilgi edinen öğrenciler, hem eğlendi hem de öğrendi. Yalnızca erkeklerin itfaiye personeli olduğunu düşünen çocuklar, kadın itfaiye personelini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Doğal afetlerde yapmaları gerekenler hakkında bilinçlenen çocuklar, lazerli yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale etme deneyimi de yaşadı.

Ateş savaşçıları ile oldukça verimli saatler geçiren öğrenciler, itfaiye personeli için yaptıkları resimler ve yazdıkları şiirlerle onlara teşekkür etti. Ekipler, eğitimlerin sonunda çocuklara itfaiye teşkilatını tanıtan boyama kitabı hediye etti. Ayrıca çocuklara eğitime katılım sertifikası da verildi.