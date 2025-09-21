Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa BUSADER, “Sezona Merhaba” etkinliği ile yeni dönem çalışmalarına start verdi.BURSA (İGFA) - Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken BUSADER Federasyonu’na bağlı Bursa BUSADER, 2025-2026 sezonuna coşkulu bir partiyle merhaba dedi. Geceden elde edilecek olan gelir tıp fakültesinde öğrenim gören gençler için oluşturulan burs fonuna aktarılacak.

Siesta Balkanpark’ta düzenlenen geceye BUSADER Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle ve yönetim kurulu üyeleri, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu, RUMELİSİAD Genel Sektreteri Ebru Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şen, İstanbul BUSADER Başkanı Op. Dr. Yasemin Yakut, Sanart BUSADER Başkanı Sinem Uğurgün, geçmiş dönem Bursa BUSADER başkanları Elif Evke ve Tülin Günbatılı’nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan BUSADER Federasyon Başkanı Zerrin Özgüle, “2017 yılında çıktığımız bu yolda bu yıl 8. yılımızı kutluyoruz. Sevgili Tülin Günbatılı ve Elif Evke başkanlarımdan sonra bayrağı Fatma Akalp’e devrettik. Ve inanıyorum ki Fatma Başkan özverili ve enerjik çalışmalarıyla bu bayrağı çok daha yukarılara taşıyacak. 60 kişiyle başladık, bugün Bursa BUSADER olarak 156 üyeye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 60 öğrenciye burs vererek başlamıştık. Bugün 150’yi aşan burs sayısıyla öğrencilere ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Tabi bunun federasyon boyutunu düşündüğümüzde 7 dernek ve 300’ü aşkın üye sayımız ve gerçekleştirdiğimiz sayısız sosyal sorumluluk projesiyle hem Bursa’da hem de ülke genelinde önemli bir konum elde ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden tüm dernek başkanlarımıza ve üyelerimize, bize destek veren tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

Bursa BUSADER’de 2025-2027 dönemi için başkanlık görevini sürdürecek olan Uzm. Dr. Fatma Akalp ise, “Bildiğiniz gibi BUSADER, sağlık ve eğitimi her şeyin üzerinde tutar. Ülkesine hizmet etmek için özellikle ekonomik koşullardan dolayı eğitimine ara vermek zorunda kalan, tıp fakültesi öğrencileri başta olmak üzere, öğrencilere burs temin eder. Bunun haricinde sağlık ve eğitimle ilgili destek bekleyen aileler ve bireylere dokunmaya devam eder. Sizlerin gönüllülük esasıyla katıldığınız bu etkinlikler sayesinde bunları başarıyoruz. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başkanın en büyük avantajı konulara onunla aynı doğrultuda bakan, ben değil biz diyebilen yol arkadaşlarının olmasıdır. Benim de bu anlamda 156 tane harika yol arkadaşım var. Her biri ayrı ayrı çok kıymetli ama yönetim kurulu üyelerime ve bu organizasyon için 2 aydır aralıksız çalışan Sosyal Komite’ye çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarından sonra gecenin ana sponsorları; Rıdvan Şen Mücevharat’tan Rıdvan Şen, Ödünç Arçelik’ten Ayşe Ödünç, Onsan Makine’dan Onur Berber ve BS Bursa Motorlu Araçlar A.Ş.’den Selahattin Öksüz’e, diğer sponsorlar, Permun Saat’ten Mustafa Akpınar, Uludağ Klima’dan Halil Sevük, By Ayça Bayramoğlu’ndan Ayça Bayramoğlu, Ada Sigorta’dan Halil Şengül, Ağırbaşlı Gayrimenkul’den Nihat Ağırbaşlı, Yeliz Koç Cakery’den Yeliz Koç ve Yenigelenler Şarküteri’den Mine Yenigelenler’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Pasta kesiminin ardından Bursa’nın sevilen şarkıcılarından Cengiz Ateş sahne aldı. Ateş, geniş ve renkli repertuarıyla katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.