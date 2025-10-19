İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kapılarını açan 6. İzmir Kitap Fuarı, edebiyat dünyasının birbirinden değerli isimlerini İzmirli kitapseverlerle buluşturdu. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda Başkan Dr. Cemil Tugay da gençlerle buluştu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle 17-26 Ekim tarihlerinde Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAPFEST – 6. İzmir Kitap Fuarı’na İzmirliler ikinci gününde yoğun ilgi gösterdi. Kültürpark’ta kitapseverlerle kucaklaşan organizasyonda Türk ve dünya edebiyatının birbirinden değerli yazarları söyleşi, imza stantları ve çok sayıda etkinlik sayesinde okurlarla buluştu. 7’den 70’e İzmirliler yağışlı havaya rağmen Kültürpark’a akın ederek kitap fuarının tadını doyasıya çıkardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da İZKİTAPFEST kapsamında stantları ziyaret ederek kitap tutkunlarıyla kucaklaştı. Fuarda kurulan stantlardaki kitapları inceleyen Başkan Dr. Cemil Tugay, gençlere kitap hediye etti. Fuar turu kapsamında, gençler ve çocukları kitap okumaya teşvik eden Başkan Tugay, fuar boyunca yurttaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

FİKRİNİ YAZ ASKIDAN İSTEDİĞİN KİTABI AL

Fikir Dergisi standında başlatılan askıda kitap uygulaması sayesinde fuar önemli bir dayanışmaya da sahne oldu. Yayınevleri ve ziyaretçilerin bağışladığı kitaplar stantta toplandı. Stantta istediği fikri panoya yazan gençlere ve çocuklara ise beğendikleri kitaplar armağan edildi. Uygulamaya ilk kitap bağışını ise Başkan Tugay yaptı.

İZKİTAPFEST’in ikinci gününde fuarın onur konuğu usta yazar Mehmet Eroğlu’nun yanı sıra Demir Demirkan, Cengiz Bozkurt, Beyhan Budak, Zarife Açıkel, Cahide Çömez, Melis Alphan, Mustafa Üzel, Behçet Yalın Özkara, Murat Bengisu, Zeynep Çolakoğlu, Şehval Görmez, Cemile Şeker, Mehmet Gençer gibi usta isimler İzmirlilerle buluştu.