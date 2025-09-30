İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (ALOSBİ) galvanizli elektrik direği üreten bir fabrikada çıkan yangını, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Aliağa ilçesindeki Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde galvanizli elektrik direği üretimi yapan bir fabrikada saat 10.50 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

11 araç ve İZSU’dan gönderilen su tankerleri ile müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ettiği öğrenildi.