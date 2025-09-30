Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kendi mühendisleri tarafından geliştirilen 10 yenilikçi yazılım ve sistem Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil ettirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kendi bünyesinde geliştirdiği yazılım ve sistemlerle dijital dönüşümde örnek olmaya devam ediyor. Türk Patent ve Marka Kurumu, KOSKİ’nin geliştirdiği 10 farklı sistemi tescilleyerek kurumun marka değerini güvence altına aldı.

Türkiye’de su ve kanalizasyon idareleri arasında dijitalleşmede öncü kurumlar arasındaki yerini daha da güçlendiren KOSKİ, kurumsal bilişim güvenliğini de uluslararası düzeyde kontrol altında tutuyor. Tescillenen yazılım ve sistemler şu şekilde: “Ali Kuşçu Mobil Veri Merkezi”, “Harezmi Veri Merkezi”, “ÇocukSu”, “Damla”, “KATİS”, “KOMİM”, “KOSKİCBS”, “SUVERAN”, “SUYM”, “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi”.

KESİNTİSİZ VERİ GÜVENLİĞİ

Arif Bilge Tesisleri’nde konuşlandırılan Ali Kuşçu Mobil Veri Merkezi, Selçuklu Tesisleri’ndeki Harezmi Veri Merkezi ile “Aktif-Aktif” prensibiyle çalışarak kesintisiz ve eşzamanlı hizmet sağlıyor. Bu sayede afet anında ve sonrasında veri kaybı ve hizmet kesintisi riski minimize ediliyor.

Kurum çalışanlarının duyuru ve hizmetlere hızlı erişimi için oluşturulan Damla platformu, dijital iletişimi kolaylaştırıyor. KATİS (Araç Talep ve İzleme Sistemi) ise araç talep, tahsis ve takip süreçlerini dijital ortama taşıyarak araçların anlık konumlarının izlenmesini ve bilgilendirmelerin otomatik yapılmasını sağlıyor. Öte yandan KOMİM (KOSKİ Müracaat ve İletişim Merkezi) uygulamasıyla abonelikten projelendirmeye kadar tüm süreçler anlık olarak takip edilebiliyor.

AKILLI YÖNETİM VE ANALİZ

KOSKİCBS yazılımı, coğrafi bilgi sistemleri sayesinde konuma dayalı kurumsal verilerin sorgulanmasını, depolanmasını ve analizini mümkün kılıyor. SUVERAN (Veri Analiz Sistemi) ile kurumun farklı kaynaklarından elde edilen veriler anlamlı grafikler, tablolar ve raporlar hâline dönüştürülüyor. SUYM (Su Yönetim Merkezi) yazılımı ise kaynaktan son kullanıcıya kadar suyun yolculuğunu CBS, SCADA, ABYS ve benzeri sistemlerden elde edilen verilerle analiz ederek sürdürülebilir bir yönetim imkânı sunuyor.