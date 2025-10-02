İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 6. Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Altyapı ve üstyapı düzenlemeleri planlanıyor. Ayrıca bölgeye arıtma tesisi yapılması düşünülüyor, sorunların çözümüne odaklanılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca ve Gaziemir’in ortasında yer alan ve 600’ün üzerinde işyerinin bulunduğu 6. Sanayi Sitesi’nde esnafla buluştu.

6. Sanayi Sitesi Koruma Güzelleştirme ve Geliştirme Derneği’nde düzenlenen buluşmaya Başkan Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, 6. Sanayi Sitesi Başkanı Sami Özdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin bürokratları ile çok sayıda sanayi esnafı katıldı.

Toplantıda esnafın taleplerini dinleyen Başkan Tugay, kaçak moloz dökümü, çevre kirliliği gibi sorunlara karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. İlçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde sorunların çözümü için çalışmaların devam edeceğini ifade eden Başkan Tugay, 6. Sanayi Sitesi’nde köklü bir iyileştirme yapılması için adım atacaklarını söyleyerek, “Burasının fazla sorunu olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yapılması gerekenler sizlerle görüş alışverişi ile planlanacak. Burada gerçekten köklü bir düzenleme olsun isteriz. Yolu, kaldırımı, altyapısı, üstyapısı... Buradaki işçilerimizin de sosyal olarak desteklenmesi lazım. Bu sadece para ve ihtiyaçlarla ilgili değil. İnsanca bir yaşam için spor alanı, park gibi sosyal ihtiyaçlar var” dedi.

Bölgeye hizmet edecek bir arıtma tesisi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Tugay, “İzmir’in tabii ki öncelikli sorunları var ama önümüzdeki üç buçuk yılda burasını derli toplu bir hale getirelim istiyoruz. Bu bölgede bir arıtma tesisi yapma düşüncemiz var. Uygun bir yer bulursak, bakanlık da onay verirse o zaman altyapı açısından daha sağlıklı olacak. Sorunları biliyoruz, görüyoruz. Her şeyin elden geçirilmesi lazım. Bunu da yapacağız” diye konuştu.

“SORUNLARIN ÜZERİNE BİRER BİRER EĞİLECEĞİZ”

İzmir’in plan sorununa dikkat çeken Başkan Tugay, “İşler plansız gidince sonradan bir şeyleri düzeltmek gerekiyor. Bizi en çok sıkıntıya sokan şey o. Ev de olsa dükkan da olsa plansızlık olduğunda çözüm kolay olmuyor. Bir yeri düzeltince diğeri çıkıyor. Başında her şey iyi planlanmalı ki, sonradan sorun yaşanmasın. Bizim yaşadığımız zorlukların kaynağında yıllar öncesinde bu işler başlarken planlamanın yapılmamış olması var. Ama bizler İzmirliyiz. Bizler İzmir’i çok seven insanlarız. Misafir gibi gelmiş de gitmiş olma gibi bir düşüncemiz yok. Gerçekten herkes elinden gelen çabayı gösteriyor. Mümkün olan en hızlı şekilde bir şeyleri halledelim istiyoruz. Sizinle de iletişim halinde olalım, sorunların üzerine birer birer eğileceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda esnafın ruhsat sorunu gibi konulara karşı çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Elimizden geleni yapmaya çalışacağız” dedi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Göreve geldiğimiz günden beri iletişim halindeyiz. Biz de normal bir dönem yaşamıyoruz. CHP’li belediyelere silkelemeler devam ediyor. Ama bunlar bize bahane olamaz. Kalan üç buçuk yılda en iyi hizmeti sağlayacağız” diye konuştu.