Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dip çamuru temizliği projesi ile nefes almaya başlayan İzmit Körfezi’ndeki canlı popülasyonu her geçen gün artıyor. Başkan Büyükakın’ın son paylaştığı görüntüler, Körfez’deki muhteşem değişimi gözler bir kez daha gözler önüne serdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmit Körfezi’nde Avrupa’nın en büyük çevre projesi yürütülüyor.

Dip çamuru temizliği projesi ile İzmit Körfezi, yıllardır biriken çamurdan arındırılıyor. İkinci etabına geçilen proje kapsamında bugüne kadar 1.6 milyon metreküp çamur, denizden çıkarıldı. Yapılan çalışmalarla birlikte İzmit Körfezi adeta nefes almaya başladı.

Yine Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü balık salma ve resif projeleri, dip çamuru temizliği ile birlikte İzmit Körfezi’ndeki canlı popülasyonunu ciddi bir şekilde artırdı.

CAM GİBİ GÖRÜNTÜ

Amatör balıkçıların kameralarına takılan görüntüler, Körfez’deki muhteşem değişimi gözler bir kez daha gözler önüne serdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın paylaştığı görüntülerde, levrek ve çupra sürüleri, İzmit Körfezi’nin en dibinde dolaşmalarına rağmen net bir şekilde görülebiliyor. Görüntüler, Körfez’e yerleştirilen resiflerin de balıkların doğal yaşam alanı olmaya başladığını gösteriyor.

BÜYÜKAKIN: ŞU GÜZELLİĞE BAKIN

İzmit Körfezi’nin yeniden nefes almasından büyük bir heyecan duyduklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Şu güzelliğe bakar mısınız? Bir zamanlar gri ve ağır kokularla anılan İzmit Körfezimiz, bugün dip çamur temizliğiyle nefes alıyor, her gün biraz daha maviye kavuşuyor. Biz temizledikçe denizimiz canlanıyor, doğa kendine geliyor.”