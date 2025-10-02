Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğinde, kente yönelik akademik üretimi teşvik etmeyi amaçlayan “Kent Bilim Lisansüstü Araştırma Desteği Programı” hayata geçiriliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli özelinde uygulamaya geçecek olan bu program, bilimsel yaklaşımlarla Kocaeli’nin sosyal, ekonomik, çevresel ve kentsel sorunlarına çözüm üretmeyi hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, akademik araştırmaları desteklemek amacıyla Kent Bilim Lisansüstü Araştırma Desteği Programı’nı hayata geçiriyor. Program, toplam 14 farklı ana tema çerçevesinde hazırlanan tez ve makale çalışmalarına maddi destek sunacak. Program kapsamında belirlenen temalar; kültür, sanat ve turizm, kadın, aile, çocuk, engelliler, gençlik, spor, eğitim, bilim, teknoloji, akıllı şehir, inovasyon, çevre, tarım, şehircilik, altyapı, sivil toplum, katılımcı yönetim, medya, iletişim, sanayi, ekonomi, istihdam, afet yönetimi, ulaşım, sürdürülebilirlik ve kent sosyolojisi başlıklarını kapsıyor.

Kocaeli’nin yerel yönetim politikalarına bilimsel katkı sağlayacak olan Kent Bilim Programı, toplum yararına odaklanan projeleri desteklemeyi amaçlıyor. Türkiye genelinde öğrenim gören veya görev yapan akademisyenlerin, yüksek lisans ve doktora tezleri ile akademik makaleleriyle başvuru yapabileceği bu programda tez ve makale çalışmasının Kocaeli’nin ihtiyaçlarına çözüm önerisi sunması şartı aranıyor.

KİMLERE DESTEK VERİLECEK?

Toplam 2 milyon 900 bin TL bütçe ayrılan program kapsamında 10 doktora öğrencisi, 20 yüksek lisans öğrencisi ve 30 makale araştırmacısına destek verilecek. Destek süresi doktora tezleri için 3 yıl, yüksek lisans tezleri için 1 yıl, makale çalışmaları için ise 6 ay olarak belirlendi. Programa başvurabilmek için araştırmacıların, Türkiye’deki bir üniversitede kayıtlı olması veya ilgili bir akademik kurumda görev yapması gerekiyor. Destek alabilmek için yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez konularının 2025-2026 güz dönemi itibarıyla onaylanmış ve yazım aşamasına geçmiş olması şartı aranıyor. Makale desteğine ise üniversitelerde görev yapan akademik personel başvurabilecek.

BAŞVURULAR 6 EKİM’DE BAŞLAYACAK

6 Ekim’de başlayacak olan başvurular 14 Kasım’da sona erecek. Tüm başvurular, programın dijital platformu olan https://www.kentbilim.com web adresi üzerinden online olarak yapılacak.