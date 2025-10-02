İzmit Belediyesi, anne adaylarının gebelik sürecini daha bilinçli ve sağlıklı geçirmelerine destek olmak amacıyla “Gebelik ve Doğuma Hazırlık Eğitim Programı”na başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, anne adaylarına yönelik “Gebelik ve Doğuma Hazırlık Eğitim Programı”nı başlattı. Programın ilk dersi, İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi’nde bulunan gebe eğitim sınıfında Hemşire Pınar Türker tarafından verildi. Bir ay sürecek program kapsamında anne adayları, hem gebelik sürecine hem de doğum sonrası döneme dair kapsamlı bilgiler edinecek.

Eğitimlerde; gebelikte yaşanan fiziksel ve duygusal değişimler, sağlıklı beslenme, egzersiz, doğuma hazırlık teknikleri, doğum sonrası bakım, emzirme ve anne-bebek bağlanması gibi konular işlenecek. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere, gebeliğin her döneminde bulunan anne adayları katılabilecek. Ancak kontenjanların aylık sınırlı olduğu hatırlatılarak, ilgililerin başvurularını zamanında yapmaları gerektiği belirtildi.

“TÜM ANNE ADAYLARINI BEKLİYORUZ”

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, “Eğitimlerimiz tamamen ücretsiz ve gebeliğin her dönemindeki annelere yöneliktir. Ayrıca anne adaylarının eşleri ya da destek olacak yakınları da bu sürece katılabilir. Biz biliyoruz ki sağlıklı nesiller, bilinçli anneler ve güçlü ailelerde yetişir. Bu nedenle tüm anne adaylarımızı eğitimlerimize davet ediyorum” dedi.

Programı yürüten Hemşire Pınar Türker ise, “Anne adaylarımız için bir aylık bir gebe eğitim süreci hazırladık. Haftada iki gün gerçekleştireceğiz. Gebelik süreci ve sonrası ile ilgili tüm konuları ele almaya çalışacağız. İZGİM’de düzenlenen eğitimlerimize tüm anne adaylarını bekliyoruz” diye konuştu.