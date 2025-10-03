İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir turizm vizyonuyla uluslararası arenada kentin adını duyurmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Selçuk, Urla, Menderes belediyeleri ve paydaşlarla yaptığı çalışmalar sonucunda 2024 Yeşil Destinasyonlar En İyi 100 Hikaye (Green Destinations Top 100 Stories) yarışmasında 3 destinasyon ile ödül kazanıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2024 Yeşil Destinasyonlar En İyi 100 Hikaye (Green Destinations Top 100 Stories) yarışmasında başarılar kazanmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü’nün Selçuk, Urla, Menderes belediyeleri ve paydaşlarla yaptığı çalışmalar sonucunda “En İyi 100 Hikaye” yarışmasında 3 destinasyon ödül kazandı. 2023 yılında Efeler Yolu, 2024 yılında Urla Bağ Yolu’nun yer aldığı “En İyi 100 Hikaye” listesinde 2025 yılında 3 destinasyon ile yer alan İzmir, sürdürülebilir turizm alanındaki başarılarını artırarak devam etmiş oldu.

Green Destinations Uluslararası Konferansı kapsamında düzenlenen ödül töreninde, destinasyonlara sertifikaları teslim edildi. Ödül törenine Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı ve bürokratlar katıldı.

CERİTOĞLU SENGEL: BİR ARADA VE BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “İzmir Büyükşehir Belediyemizin sürdürülebilir turizm vizyonu ile çıktığımız bu yolda Efes Selçuk Belediyesi ve kentin paydaşlarının emeği bize, Efes Tarlası Yaşam Köyü ile Green Destinations Top 100 Stories yarışmasında ödül almaya hak kazandırdı. Mutluyuz, gururluyuz. Sürdürülebilir turizm açısından bir marka olan Yeşil Destinasyonlar İyi 100 Hikaye listesine girmemiz Efes Selçuk’un turizm değerlerinin çeşitliliğini gösteriyor. Bu ödül sadece Efes Selçuk’un değil, bu ödül İzmir’in, bu ödül Türkiye’nin. Efes Tarlası Yaşam Köyü ile Köy Enstitülerinden ilham alarak çıktığımız bu yolda geleneksel tarım bilgisine sahip çıkarak üretimde geleceğe köprü atma, gelecek nesilleri toprakla buluşturma misyonu ile kırsal kalkınmanın örnek bir modelini çizerken, aslında kentimize artı değer katma yolundaki çabalarımız ödüllendirildi. Efes Tarlası Yaşam Köyü ile bu ödülü almamızda, aslında Efes Selçuk’un haiz olduğu tüm zenginliklerin altını çizmemize destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca İzmir’e bizimle birlikte bu gururu yaşatan Urla ve Menderes belediyelerini de tebrik ediyoruz. Bir arada ve birlikte güçlüyüz” dedi.

BALKAN: BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, “Urla’nın doğal ve kültürel zenginliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak için yürüttüğümüz çalışmaların uluslararası düzeyde takdir edilmesi bizim için büyük bir gurur. Green Destinations listesinde yer almak, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve bizleri daha fazlasını yapmak için motive ediyor. Bu başarı, sadece belediyemizin değil, tüm Urla halkının ortak çabasının sonucudur” ifadelerini kullandı.

Konferans kapsamında “Destinasyon Yönetimi ve Sürdürülebilir Turizmde Başarıya Giden Yollar” panelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü Birim Şefi Sinem Soygül bir sunum yaptı. Soygül, İzmir’in sürdürülebilir turizm vizyonu, yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları aktardı.