Yeni sezonda seyircisiyle buluşmak için hazırlıklarını sürdüren İzmir Şehir Tiyatroları, Arthur Miller’ın “Cadı Kazanı” isimli eserini sanatseverler ile buluşturacak.İZMİR (İGFA) - Beş yıldır perdelerini aralıksız açan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Ekim ayı içinde sezona merhaba demeyi planlayan İzmir Şehir Tiyatroları, sahneleyeceği yeni oyunu “Cadı Kazanı”nın provalarına başladı.

Geçen sezon Levent Üzümcü’nün genel sanat yönetmenliğinde, dört farklı oyunu sahneye taşıyan İzBBŞT, yeni sezonda Arthur Miller’ın ölümsüz eseri “Cadı Kazanı”nı İzmirli tiyatroseverlerle buluşturacak.

Usta yönetmen Lemi Bilgin’in rejisörlüğünü üstlendiği oyun, 1950’lerde Amerika’da yaşanan ve “komünist avı” olarak bilinen McCarthy dönemine bir eleştiri olarak kaleme alındı. Oyunun dramaturjisini Duygu Kankaytsın Çelenk, sahne tasarımını Anıl Ateş, giysi tasarımını Deniz Bilgili yapacak. Geniş oyuncu kadrosuyla sahneye taşınacak oyunda Meltem Cumbul, Levent Üzümcü, Harun Özer, Selen Bayındır, Hayriye Çam, Ecem Aydın, Dine Altıok, Mehmet Onur Atbaş, Başak Akbay, Şirin Saraçoğlu, Ayhan Anıl, Özgür Molla, Sonay Eren, Burak Şentürk, Berivan Kater ve Ceren Parlar rol alacak. İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, oyunu sahneye taşıyacaklarının sözünü geçen sezon, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi konjonktürü göz önünde bulundurarak vermişti.