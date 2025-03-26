Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, denize boya atığı deşarj eden vinç bakım firmasına 8,3 milyon TL idari ceza uyguladı.ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir'deki liman bölgesinde yaptığı denetimde, vinç bakım sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların Körfez'e boşaltıldığını tespit etti.

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Yapılan inceleme sonrası kirliliğe neden olan firmaya 8 milyon 359 bin 473TL idari ceza uygulandı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.