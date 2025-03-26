Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını kesintisiz karşılayan İSU Genel Müdürlüğü, artan nüfus ve su tüketimi doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Kartepe Avluburun İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi artırılarak bölgedeki su ihtiyacının karşılanması için önemli bir adım atıldı.KOCAELİ (İGFA) - 2003 yılında devreye alınan ve günlük 22 bin 500 metreküp arıtma kapasitesine sahip olan Avluburun İçme Suyu Arıtma Tesisi, Kartepe Yanıkdere su kaynağı ve ihtiyaç halinde Sapanca Gölü’nden temin edilen ham suyu arıtarak, Kandıra, Kartepe ve İzmit ilçelerine bağlı 191 mahalleye içme suyu sağlamanın yanında Uzuntarla, Eşme bölgelerinin bir kısmı ile Kandıra Cezaevi’nin de içme suyu ihtiyacı, bu tesis üzerinden karşılanıyor.

Bölgedeki nüfus artışıyla birlikte su talebinin yükselmesi üzerine harekete geçen İSU Genel Müdürlüğü, mevcut tesisin yanına günlük 8 bin metreküp kapasiteli konmodüler içme suyu arıtma tesisi inşa ediyor. Yaklaşık 93 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje tamamlandığında, Avluburun İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin toplam kapasitesi 30 bin metreküpe ulaşacak.

Aralık 2024’te inşasına başlanan konmodüler içme suyu arıtma tesisi için kazı çalışmaları tamamlanırken temel demir donatı imalatları ise devam ediyor.

Ayrıca geri yıkama tanklarının bulunduğu alanda kazı çalışmaları sürüyor. İSU Genel Müdürlüğü, inşaat sürecini hızla tamamlayarak yeni arıtma tesisini önümüzdeki yaz aylarında devreye almayı planlıyor. Artan nüfus ve iklim değişikliği gibi faktörleri göz önünde bulundurarak su kaynaklarının verimli yönetilmesi ve içme suyu arzının sürdürülebilir kılınması için çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği bu yatırımla bölgedeki içme suyu ihtiyacını güvence altına alırken Kocaeli’nin tüm ilçelerinde içme suyu ve altyapı yatırımlarına kararlılıkla devam edecek.