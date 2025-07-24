İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Sarıyer, Uğur Mumcu ve Karabağlar mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Katılımcı yönetim anlayışıyla sorunları yerinde dinleyen Kınay, çözüm odaklı çalışmalara devam ediyor.Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, saha çalışmalarını aralıksız sürdürerek Sarıyer, Uğur Mumcu ve Karabağlar mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu. Mahallelerin ihtiyaçlarını ve sorunlarını yerinde inceleyen Başkan Kınay, altyapı, çevre düzenlemesi, sosyal alanlar ve vatandaş talepleri gibi konularda muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu.

“KARABAĞLAR’I BİRLİKTE YÖNETİYORUZ”

Başkan Kınay, göreve başladığından beri katılımcı yönetim anlayışını benimsediklerini vurgulayarak, “Karabağlar’ı birlikte yönetmek için sahadayız. Her mahallenin sesini duymak ve sorunlara ortak çözümler üretmek en temel görevimiz” dedi. Kınay, mahalle ziyaretlerinin periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

MUHTARLARDAN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Nevril Üstün, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, “Mahallemizin ihtiyaçlarını doğrudan Başkana iletmek ve çözüm yollarını birlikte çizmek bizleri mutlu etti. İlgisi için teşekkür ederiz” dedi.

Sarıyer Mahalle Muhtarı Figen Ereci de, “Başkanımızın mahallemizi ziyaret edip talepleri yerinde dinlemesi çok kıymetli. Duyarlı yaklaşımı bize güç veriyor” diye konuştu.

Karabağlar Mahalle Muhtarı İlhan Tosun ise, “Yıllardır süregelen sorunları doğrudan paylaşmak büyük bir fırsat. Bu ziyaretler çözüm sürecini hızlandırıyor” diyerek Kınay’a teşekkür etti.