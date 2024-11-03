2024 – 2025 TYF Yelken Ligi 1. Ayak ILCA (Federasyon Kupası) Yarışları sona erdi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin birçok ilinden gelen sporcuların Foça’nın mavi sularında kıyasıya mücadele gösterdiği ve Mark Warner Phokaia Beach Resort Otel’in ev sahipliğini yaptığı 2024 -2025 TYF Yelken Ligi 1. Ayak ILCA Yarışları,dün gerçekleşen ödül töreni ile sona erdi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan ödül törenine, Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Foça İlçe Spor Müdürü Emre Şahin, ETİK Yönetim Kurulu Başkanı TUROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Mark Warner Phokaia otel Genel Müdürü Bilge Durdu, TYF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şener, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, TYF İzmir İl Temsilcisi Habibe Şener, TYF Hakemleri, sporcular, kulüpler ve sporcu yakınları katılım gösterdi.

Toplamda 164 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda derece elde eden sporculara ödülleri takdim edildi.