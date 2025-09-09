Okullarda ilk ders zili çalarken, İzmirli veliler de çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile karşılamaya başladı. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde yaklaşık 14 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisi için yaklaşık 49 milyon TL, velilerin İzmir Şehir Kartı’na yüklendi. Kırtasiye desteği velilerin bütçesini rahatlatırken, İzmirli kırtasiye esnafına da can suyu oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik kırtasiye desteğini bu yıl da sürdürüyor.

2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla sosyal inceleme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 13 bin 932 öğrenci için 48 milyon 762 bin TL kaynak ayrıldı. Her öğrenci için 3 bin 500’er TL, velilerin İzmir Şehir Kartı’na yüklendi. Proje, sadece ekonomik güçlük yaşayan ailelere değil, İzmirli esnafa da destek olması açısından öne çıkıyor. Veliler, bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden anlaşmalı kırtasiye listesini görüntüleyerek ilçelerinde bulunan kırtasiyelerden alışveriş yapabiliyor.

“VELİLERDEN ÇOK OLUMLU DÖNÜŞLER ALIYORUZ”

Proje hakkında bilgi veren Eğitim Destekleri Şube Müdürü Mustafa Apaydın, “2025-2026 eğitim öğretim yılında 13 bin 932 öğrenciye 3 bin 500 TL tutarında kırtasiye desteği sağlıyoruz. Bu da yaklaşık 49 milyon TL’ye tekabül ediyor. Velilerden projeyle ilgili çok olumlu dönüşler alıyoruz. 8 Eylül itibarıyla kartların tamamına para aktarımı yapıldı. Vatandaşlarımız bizvariz.izmir.bel.tr üzerinden anlaşmalı kırtasiyelerimizi görüp alışverişlerini yapabilir. Bu proje sadece veliler ve öğrenciler için değil, kırtasiye esnafı için de önemli bir proje. Kırtasiye desteği, onlara da can suyu oldu” dedi.

“İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİZİ YARI YOLDA BIRAKMADI”

4. sınıfa başlayan 9 yaşındaki kızı için alışveriş yapan üç çocuk annesi Gül Yapıcı da İzmir Şehir Kartı’na yüklenen bakiye ile Karabağlar’da bulunan kırtasiyeden alışveriş yaptı. Kızının ihtiyacı olan malzemeleri satın alan Yapıcı, “Zor bir süreçten geçiyordum, ekonomik olarak yetişemiyordum. Bu desteğe başvurdum. İzmir Büyükşehir Belediyesi bizi yarı yolda bırakmadı. Bugün kızım için alışveriş yapıyorum. Maddi olarak güzel bir destek oldu. İhtiyacımızı karşılayacak kadar bütçe ayrılmış. Türkiye’de yaşam şartları çok zor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni takdir ediyorum” diye konuştu.

Projeden İzmirli esnaf da memnuniyet duyuyor. İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Hulusi Demir, “Bu yıl yaklaşık 14 bin öğrenciye 3 bin 500 TL’lik destek verildi. Kırtasiye esnafına da destek sağlandı. Bu kartlar büyük marketlerde geçmiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası olarak belirlediğimiz kırtasiye esnafında bu kartlar geçerli. İzmir genelinde ortalama 350 kırtasiyede geçerli bu kart, ilk ve ortaokul öğrencileri için kullanılabiliyor. Bu projeyle İzmir’in parası İzmir’de kaldı” ifadelerini kullandı.