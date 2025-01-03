İzmir'de Çiğli Belediyesi, kadın sağlığına yönelik farkındalığı artırmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla 'Kadın Sağlığı İçin Mahalle Buluşmaları' etkinliklerine start verdi. Buluşmalar, her yaştan kadını sağlık konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Kadınların sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve sağlık bilinçlerinin artması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, kadın sağlığı konusunda farkındalık yaratmayı ve sağlıklı yaşamı desteklemeyi amaçlıyor, her yaştan kadına hitap ederek onların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirmelerine katkı sağlıyor.

Etkinliklerde, kadınların kendi bedenlerini daha iyi tanımaları, temel cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında doğru bilgilere ulaşmaları sağlanıyor. Ayrıca, katılımcılara koruyucu sağlık davranışlarının önemi anlatılarak, kadın sağlığını tehdit eden sorunlara karşı koruyucu bilgiler veriliyor. Günlük hayatta karşılaşılan riskli sağlık alışkanlıklarının yerine doğru sağlık davranışları geliştirilmesine yönelik bilgiler de bu etkinlikler kapsamında aktarılıyor.

BAŞKAN YILDIZ: “KADINLARIN YANINDAYIZ”

Çiğli Belediyesi olarak kadın sağlığına ve kadınların bilinçlenmesine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Yıldız, “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığıyla başlattığımız 'Kadın Sağlığı İçin Mahalle Buluşmaları' etkinliklerimizle, kadınların kendi bedenlerini tanımasını, sağlık konusunda doğru bilgiye ulaşmalarını ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerini destekliyoruz. Kadınlar ailelerinin ve toplumun en temel yapı taşlarıdır. Sağlıklı bir toplum için öncelikle kadınların sağlıklı olması gerekiyor. Etkinliklerimizle, onların sağlığını koruma ve farkındalık yaratma amacındayız. Her yaştan kadına ulaşarak, riskli sağlık davranışlarının yerine doğru alışkanlıklar kazandırmayı hedefliyoruz. Bu buluşmaların, kadınların hem sağlık bilincini artıracağına hem de kendilerini daha güçlü hissetmelerine katkı sunacağına inanıyoruz” diye konuştu.