İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ilçede bulunan 26 mahalle muhtarını tek tek ziyaret ederek, hem yeni yıllarını kutladı hem de muhtarları dinledi.İZMİR (İGFA) - Yerel yönetimlerde en önemli birimlerin muhtarlıklar olduğunu belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ilçenin gelişimine birlikte katkı sunmak adına önemli bağ kurduğunu söyledi.

Muhtarlarla yaptığı görüşmeler sırasında, muhtarların ilçenin çeşitli noktalarındaki altyapı, ulaşım, yeşil alan ve diğer belediye hizmetleriyle ilgili taleplerini dinledi, belediye hizmetleri ve projeler hakkında bilgi veren Başkan Yıldız, sokaklarda da yaptığı incelemelerde hem vatandaşı, hem de esnafı dinledi.

Talepleri yerinde görmek ve çözüm üretmek için çalışmalarına devam edeceğinin altını çizen Başkan Onur Emrah Yıldız, “Her mahalle bizim için değerli ve her muhtarımızın görüşleri bizim için çok kıymetli. Çiğli Belediyesi, olarak muhtarlarımızla yapılan istişareler doğrultusunda çalışmalarımızı şekillendireceğiz. İlçemizdeki 26 mahalle muhtarımızla bir araya geldik ve her birinin mahallelerinde yaşanan sorunları, talepleri ve şikayetleri dinledik. Muhtarlarımız, mahallelerinin nabzını tutan, halkımızla en yakın iletişimde olan kişiler. Bu nedenle, onların görüşleri bizim için çok değerli. Ziyaretlerim sırasında, altyapıdan ulaşım sorunlarına, yeşil alanlardan sosyal hizmetlere kadar birçok konuda fikir alışverişinde bulunduk. Bizim için her mahalle önemli ve burada yaşayan vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Bu tür ziyaretlerle, hem mahallelerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlayacak hem de çözüm üretme noktasında hızlı adımlar atacağız. İletişimimizi güçlendirerek, Çiğli’nin daha güzel bir geleceğe doğru ilerlemesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.