Ankara’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, personelin sağlığını korumaya yönelik özel önlemler aldı.

ANKARA (İGFA) - Açık alanda ya da yoğun fiziksel efor gerektiren işlerde görev yapan çalışanlar ile engelli, hamile, emziren veya kronik hastalığı olan çalışanların sıcak havadan olumsuz etkilenmemesi için çalışma koşullarında esnek uygulamalara geçildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim değişikliği etkilerinin her geçen yıl daha fazla hissedildiği Türkiye’de, çalışan sağlığını önceleyen uygulamalarına devam ediyor. Başkent’te etkisini artıran yüksek sıcaklıklar nedeniyle Büyükşehir personelinin çalışma koşullarında değişikliğe gidildi.

ESNEK MESAİ, SERİNLEME MOLALARI, GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan “Hava Sıcaklığı Tedbirleri” konulu genelge ile ABB’nin tüm birimlerine önlem çağrısı yapıldı. Genelgede, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredeceği belirtilirken, özellikle yoğun fiziksel aktivite gerektiren işlerde ve açık alanlarda çalışan personelin sıcak havaya bağlı rahatsızlıklar yaşamasının önüne geçilmesi amacıyla alınması gereken tedbirler sıralandı.