Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) ortaklığında “Çamlıdere - İvedik İsale Hattı”nı yeniliyor.ANKARA (İGFA) - Proje kapsamında Ankara’ya su temin eden en büyük baraj olan Çamlıdere Barajı’ndan, Ankara’nın içme suyunu arıtan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne kadar 31.65 kilometre uzunluğunda hat inşa edilecek. Proje yaklaşık 3 milyar TL’ye mal olacak.

Ankara’nın uzun yıllar içme suyu garantisi olan ve 2020 yılı başında devreye alınan “Ankara İçme Suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi”, Ankara’nın en büyük barajı olan Çamlıdere Barajı’nı besliyor. Gerede Havzası’ndaki Ulusu Çayı üzerinde yapılan Işıklı Regülatörü’nden temin edilen su, Gerede Tüneli vasıtasıyla hiçbir enerji tüketmeden, cazibeli olarak Çamlıdere Barajı’na iletiliyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Gerede Projesi kapsamında DSİ ve JICA ortaklığında “Çamlıdere İvedik İsale Hattı”nı yeniliyor. Toplam 31.65 kilometrelik içme suyu hattı inşasını içeren, yaklaşık 3 milyar TL maliyetli projenin temeli atıldı.

“Çamlıdere-İvedik İsale Hattı Yenileme Temel Atma Töreni”, Yenimahalle ilçesi Yuvaköy İvedik Yolu ASKİ su hattı yolu birleşiminde 10 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Törene Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyılız, ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, JICA Türkiye Ofisi Başkanı Daisuke Watanabe de katıldı.