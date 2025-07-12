Bornova Belediyesi’nin Alevi Güçbirliği Platformu ile birlikte düzenlediği büyük aşure etkinliği, Bornova Büyükpark’ta yoğun katılımla gerçekleşti. Başkan Ömer Eşki adalet ve eşitlik vurgusu yaparken, sanatçı Tolga Sağ da türküleriyle duygusal anlar yaşattı. Etkinlikte Alevi inancı, Hüseyni direniş ve toplumsal birlik mesajları ön plandaydı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin, Alevi Güçbirliği Platformu işbirliğiyle düzenlediği büyük aşure etkinliği Bornova Büyükpark’ta gerçekleşti. Kerbela Şehitleri anısına saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, semah gösterisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliğin anlamına ve Muharrem ayının çağrısına dikkat çeken konuşmasında, Kerbela’nın bir matemden öte, adalet özleminin sembolü olduğuna vurgu yaptı:

“Muharrem ayı çerçevesinde düzenlediğimiz bu etkinliğe hoş geldiniz. Sizlerle aynı sofrada, aynı güneşin altında birlikte aşure yemekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Kerbela olayını anmak için buradayız. Yezid’in zulmü ve Hüseyin’in direnişinden bahsederken, aklıma Nazım Hikmet’in ‘Seni Düşünmek’ şiiri geldi. Ama ben artık sadece direnen değil, hakla ve adaletle yönetilen bir halk olmak istiyorum. Bu zulüm artık son bulmalı. Hep birlikte, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, hak ettiği şekilde yönetilen bir Türkiye için el ele vermeliyiz.”

Başkan Eşki konuşmasını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliğinde yürütülen adalet mücadelesine destek çağrısıyla sonlandırdı.

Tolga Sağ’ın türküleri Büyükpark’ı duygulara boğdu

Türk halk müziği sanatçısı Tolga Sağ, babası Arif Sağ’ın mirasını sahnede yaşatırken, bağlaması eşliğinde söylediği türkülerle alanı dolduranları hem hüzünlendirdi hem umutlandırdı. Konuşmasında, 2 Temmuz’un hem Yas-ı Matem'e hem de Sivas Katliamı'nın yıl dönümüne denk gelmesinin anlamına dikkat çeken Sağ, şunları söyledi:

“Hem kaybettiklerimizi anmak hem de bugünkü siyasi ortamda Hüseyni duruş sergileyen herkese buradan güç iletmek için buradayız. Aşure çok önemli; barış için, demokrasi için, kardeşlik için kaynasın bugün. Etkinlik için Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye ve yerel yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Bu kültüre ve inanca gösterilen saygı bizim için çok kıymetli.”

Barış Çelik: “Bu topraklarda barışın mayasıyız”

Alevi Güçbirliği Platformu adına konuşan Pir Sultan Abdal Derneği Bornova Şube Başkanı Barış Çelik, Muharrem ayının ve Aşure lokmasının Alevi inancındaki yerini anlattığı konuşmasında, bölgede ve dünyada süregelen mezhep çatışmaları, savaşlar ve hak ihlalleriyle Alevi toplumunun hâlâ hedefte olduğunu ifade etti. Demokrasiye yönelik iç siyasetteki baskılara da değinen Çelik, kayyum atamalarını ve muhalefete dönük sindirme politikalarını eleştirdi. Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Eşki’ye teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Geniş katılım, ortak vicdan

Bornova Büyükpark’ta kurulan aşure sofrası, sadece bir yemek değil; ortak vicdanın, adalet özleminin ve birlikte yaşama iradesinin sembolü oldu. Etkinliğe; CHP Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Nazlıoğlu, CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, CHP Bornova Kadın Kolları Başkanı Meltem Dalkılıç Kavas, Alevi Güçbirliği Platformu’na bağlı derneklerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.