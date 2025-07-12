Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık ve turizm yatırımı olan Başiskele Yeniköy Termal Tesisi bölgeye şifa getirecek. Çalışmalarda sona gelinen tesiste ince işçilik de devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Yeniköy’de inşa edilen Termal Tesis, sağlık turizmi açısından bölgeye büyük katkı sunmaya hazırlanıyor. Doğu Marmara ve Kocaeli’nin şifa merkezi olma hedefiyle hayata geçirilen projede inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Üç bloktan oluşan ve toplamda 10 bin 621 metrekarelik alan üzerine kurulan Başiskele Termal Tesisinde, iç ve dış kısımlardaki imalatlar eş zamanlı devam ediyor. Asma tavan, sıva, dekoratif kaplama, bina cephe giydirme, cam montajı, çevre düzenlemesi, termal havuz yalıtımı ve seramik uygulamaları gibi birçok alanda çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor. Dış cephede kullanılan traverten kaplamalarda ise sona gelindi.

JEOTERMAL SU MARMARA’YA ŞİFA DAĞITACAK

Tesisin inşa edildiği alanda, yerin 930 metre derinliğinden çıkan ve 57 derece sıcaklığa sahip jeotermal su bulunuyor. Bu özellik, tesisi yalnızca Kocaeli için değil, Marmara Bölgesi genelinde de sağlık turizmi açısından cazip hale getiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımıyla kentin tarihi, kültürel ve doğal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek turizmi desteklemeyi sürdürüyor.

KATLARA GÖRE FONKSİYONEL DONANIM PLANLAMASI

Geleneksel mimari dokuyla estetik detayların bir arada kullanıldığı tesiste; termal havuzlar, hamamlar, saunalar, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları gibi çok sayıda fonksiyonel bölüm yer alıyor. Başiskele Yeniköy’de inşa edilen termal tesiste, sağlık ve konforu bir arada sunan kapsamlı bir donanım planlaması yapıldı. Tesisin 3. bodrum katında havuz denge tankları, mekanik odalar ve teknik depolar yer alırken, 2. bodrum katta erkeklere özel sıcak termal havuz, soğuk havuz, hamam, sauna, spa alanı, soyunma odaları, üç aile spa alanı ve bir kafeterya bulunuyor. 1. bodrum katta ise iki aile spa alanı ile personel için dinlenme, giyinme, çamaşırhane, ütü odası ve kazan dairesi yer alıyor.

KONFORLU ALANLAR VE SAĞLIK ODAKLI HİZMETLER

Zemin katta bayanlara özel sıcak termal havuz, soğuk havuz, hamam, sauna, spa alanı, vitamin kafe, idari ofisler, bay-bayan mescit bulunuyor. Ayrıca 69 araçlık otopark ve 721,80 metrekarelik çok amaçlı salonlar tesiste dikkat çekecek. 1. katta ise sekiz masaj odası, üç fizik tedavi odası, üç hidroterapi odası, jimnastik salonu, doktor odası ve iki toplantı salonu yer alıyor. Her katı işlevsel bir yapıyla planlanan tesis, bölge halkına ve ziyaretçilere kapsamlı bir sağlık ve dinlenme deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

BAŞİSKELE SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNE ÇIKACAK

Doğal güzellikleri, yaşam kalitesi ve tarihi dokusuyla Kocaeli’nin cazibe merkezlerinden biri olan Başiskele, termal tesisin tamamlanmasıyla birlikte sağlık turizmi alanında da dikkatleri üzerine çekecek. Vatandaşların yanı sıra şehre gelen misafirlerin de şifa bulabileceği tesis, bölge ekonomisine ve turizmine önemli katkılar sağlayacak.