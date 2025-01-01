İzmir Bornova Belediyesi, İzmir Ticaret Borsası iş birliğiyle Dramalılar Köşkü’nde Zeytinyağı Tadım Eğitimi düzenledi. Katılımcılara zeytinyağı tadım yöntemleri, kalite kriterleri ve doğru seçim teknikleri aktarıldı. Etkinlik, büyük ilgi görürken Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu tür eğitimlerin üreticiyi destekleyip tüketiciyi bilinçlendirdiğini vurguladı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Tarım Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Üretici ve Tüketiciyi Bilgilendirme Eğitimleri” kapsamında, Dramalılar Köşkü’nde gerçekleştirilen Zeytinyağı Tadım Eğitimi büyük ilgi topladı. İzmir Ticaret Borsası iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, katılımcılar farklı kalitedeki zeytinyağlarını tadarak hem teorik hem de pratik bilgi edindi.

Uzmanlardan tüketiciye altın değerinde bilgiler

Ziraat Mühendisi Bilge Keykubat, etkinlikte zeytinyağının tadım yöntemlerini, kalitesini belirleyen kriterleri ve sağlıklı bir zeytinyağının nasıl anlaşılacağını anlattı. Eğitim sırasında katılımcılara, zeytinyağı seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, ölçüm kriterleri ve kaliteli zeytinyağının özellikleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Başkan Eşki: “Sağlıklı gelecek için bilinçli tüketim şart”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bornovalı üreticilerimizi ve tüketicilerimizi bilgilendirmek, sağlıklı tercihler yapmalarını sağlamak bizim için çok önemli. Zeytinyağı gibi değerli bir ürünü tanımak, doğru seçmek ve kullanmak sağlıklı bir geleceğin anahtarıdır. Bu tür eğitimlerle hem üreticilerimize destek oluyoruz hem de tüketicilerimizi bilinçlendiriyoruz. Katılımcıların gösterdiği yoğun ilgi, bu çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.