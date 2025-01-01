Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı ‘Bursa Yeni Yıl Meydanı’nı dolduran binlerce Bursalı, birbirinden renkli etkinlikler ve unutulmaz havai fişek gösterileriyle yeni yıla girdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ tarafından Eski Atatürk Stadyumu alanında oluşturulan ‘Bursa Yeni Yıl Meydanı’, 13 Aralık tarihinden bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İlk günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinliklere ve konserlere ev sahipliği yapan Yeni Yıl Meydanı, 2024’ün son gününde de Bursalıların buluşma mekanı oldu.

2025'i karşılamak üzere Yeni Yıl Meydanı'na gelen binlerce Bursalı, gün boyu keyifli etkinlikler ve DJ performanslarıyla unutulmaz bir gün geçirdi.

Alanda yapılan yarışmalarla keyifli anlar geçiren vatandaşlar, Can Kazaz konseriyle müziğe doydu. Konserin ardından alanı dolduranlar Mert Erciyas’ın müthiş performansıyla doyasıya eğlendi. 2024’ün son saniyelerine kadar meydanda yılbaşı coşkusunu yaşayan Bursalılar, yeni yıla geri sayım yaparak havai fişek gösterileri eşliğinde girdi. Yeni yılın büyüleyici atmosferini hep birlikte yaşayan vatandaşlar, 2025’in herkese mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini diledi.