İzmir'de Bornova Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası ile İzmir Soroptimist Kulübü iş birliğiyle düzenlenen İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu’nu başarıyla tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını Evka-3 Mutfak Atölyesi’nde düzenlenen törenle aldı.İZMİR (İGFA) - “Hamurdan Umuda” sloganıyla 18-35 yaş arası gençleri meslek sahibi yapmayı amaçlayan kursa 34’ü kadın, 4’ü erkek olmak üzere toplam 38 kursiyer katıldı. Hafta içi sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde yürütülen yaklaşık 300 saatlik eğitim sürecinin sonunda, katılımcılar kalfalık belgesi almaya hak kazandı.

Törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kursiyerlerin iş hayatına adım atmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediye başkanlığı süresince en zevk aldığım işlerden birinin gece fırın denetimleri olduğunu belirterek, "Temel amacım, gıdanın üretildiği yerin temizliğini kontrol etmekti. Umarım sizler de iş hayatınızda buna dikkat edersiniz. Şimdiden iş sözleşmesi yapanlar olduğunu duymak mutluluk verici. Yaptığınız tatlılarla insanların hayatına renk katacak, çalıştığınız yerleri temiz tutacaksınız. Bu işe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Damla damla büyüyen bu alanda sizlerin de emeği olması, bizim bu projenin içinde olmamız bize büyük mutluluk veriyor.” diye konuştu.

İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen ise kursun başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yaklaşık 4 ay önce çıktığımız bu yolda çok güzel ve başarılı bir eğitim gerçekleştirdik. Bugün de bu emeğin meyvelerini topluyoruz. 42 kişiyle başladığımız kursumuzda 38 öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Daha önce mezun ettiğimiz arkadaşlarımız güzel yerlerde çalışıyor, hatta kendi iş yerlerini açtılar. Biz de onları takip ediyoruz. Ömrümüz yettiğince, en zor anlarınızda yanınızda olacağız" dedi.