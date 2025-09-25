İzmir'de Bornova Belediyesi, Pınarbaşı’na giden Pınar Caddesi’nde yol, refüj, kaldırım, ışıklandırma ve peyzaj düzenlemelerini kapsayan kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Cadde, kısa süre içinde trafiğe açılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesindeki çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Ömer Eşki, Pınar Caddesi’nin modern, ışıl ışıl ve Pınarbaşı halkına yaraşır bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Başkan Ömer Eşki, Pınarbaşı’nda yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede sadece Bornova’da değil İzmir’in birçok noktasından vatandaşlarımızın özellikle yaz aylarında düğün sezonunda sıkça kullandığı bir yol olduğunu belirterek, "İlk kez 2009 yılında gençlik kolları başkanıyken seçim çalışmaları için buraya geldiğimde yollar bozuk, uzun ve karanlıktı. O günden beri hayalim Pınar Caddesi’nin dümdüz, refüjüyle, ışıklandırmasıyla güvenli ve estetik bir cadde olmasıydı. Şimdi bu hayali gerçekleştiriyoruz. Büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“PINARBAŞI HALKINA YAKIŞIR CADDEYİ ÇOK YAKINDA AÇIYORUZ”

Başkan Eşki, çalışmalara Meclis Üyesi Erol Mutlu ve CHP Bornova İlçe Sekreteri Adnan Aysal’ın da eşlik ettiğini belirterek, “Çok yakında Pınar Caddesi adına yakışır bir güzellikte, ışıl ışıl, rengârenk ve düzenli bir cadde haline gelecek. Önümüzdeki birkaç gün içinde Pınarbaşı halkına yaraşır hale getirdiğimiz bu yolu trafiğe açacağız. Bornova’nın her noktasında trafik konforu ve ulaşım estetiği sağlanana kadar tüm çabamızı ortaya koymaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Bornova Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürüttüğü proje tamamlandığında, Pınar Caddesi modern bir görünüme kavuşacak. Pınarbaşı’nın simgesi olan ayva ve nar desenleriyle süslenecek cadde, bölge halkına yaraşır şekilde ışıl ışıl bir kimlik kazanacak.