İzmir'de Bornova Belediyesi, 7 Kent Market şubesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen kredileri artırarak alım gücünü yükseltti. 3.250 ailenin yararlandığı uygulama ile gıda, temizlik, kırtasiye, yakacak ve giyim ihtiyaçları özgürce karşılanabiliyor.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, sosyal adaleti güçlendirmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlara onurlu bir şekilde erişimini sağlamak amacıyla hizmete açtığı 7 Kent Market Şubesi’nde kredileri artırdı.

Doğanlar, Altındağ, Işıkkent, Serintepe, Yeşilçam, Naldöken ve Çamdibi Atatürk Parkı’ndaki marketlerde vatandaşların kullanımına sunulan krediler, 80, 90 ve 100’den; 100, 110 ve 120’ye çıkarıldı.

Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün sosyal incelemeleri sonucunda belirlenen 3 bin 250 ihtiyaç sahibi aile Kent Market’lerden yararlanıyor. İki ayda bir kartlara yüklenen kredilerle vatandaşlar; gıda, temizlik, kırtasiye, yakacak ve giyim gibi temel ihtiyaçlarını özgürce karşılayabiliyor.

Marketlerde para geçmiyor, destek alan herkes kendi ihtiyacına göre alışveriş yapabiliyor. Yaşlı ve yatağa bağlı yurttaşların talepleri ise belediye ekiplerince evlerine kadar ulaştırılıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova’da kimsenin kendisini yalnız hissetmesine izin vermeyeceklerini belirterek, “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın onurlu bir şekilde temel ihtiyaçlarına erişmesini önemsiyoruz. Kredileri artırarak, hayat pahalılığı karşısında alım güçlerini yükselttik. Bizim için en büyük kazanç, hemşehrilerimizin ‘destek alırken dahi eşit ve özgür hissetmesi’. Bornova’da dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

120 KREDİ İLE NELER ALINABİLİYOR?

Kent Merketlerde 120 kredi ile 1 lt ayçiçeği yağı, 500 gr çay, 1 kg toz şeker, 830 gr salça, 1 kg un, 500 gr makarna, 1 kg kırmızı mercimek, 750 gr tuz, 500 gr şehriye, 1 kg bulgur, 1 kg kuru fasulye, 1 lt süt, 200 ml meyve suyu,250 gr margarin, 1 adet paketli kek, 1 adet çubuk kraker, 750 ml bulaşık deterjanı, 500 ml sıvı sabun, 500 ml şampuan ve 1 lt çamaşır suyu alınabiliyor.

Hatırlanacağı gibi Bornova Belediye Meclisi’nde daha önce oybirliğiyle alınan kararla, sosyal belediyecilik alanında çalışmalarıyla iz bırakan eski belediye başkanlarının isimleri Kent Market şubelerine verildi. Ahmet Piriştina, Celal Altınay, Aydın Erten, Vedat Dalokay, Zafer Keskiner ve Enver Salih Dinçer’in isimleri, bu özel proje ile yaşatılıyor.