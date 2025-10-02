İzmir'de Bornova Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın açılışında Başkan Ömer Eşki, Yaser Arafat’ın poşusunu kürsüye asarak Filistin halkına destek mesajı verdi. Mecliste ayrıca Ergene Mahallesi’ndeki bir parka 1981’de şehit olan Hv. Plt. Üstğm. Mustafa Bilgen’in adı verildi. 2026 bütçe görüşmeleri ise 14 Ekim’de yapılacak.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Oturumu, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapıldı.

Toplantının açılışında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Filistin halkına destek amacıyla, Filistin Kurtuluş Örgütü lideri ve Filistin Ulusal Yönetimi’nin ilk başkanı Yaser Arafat’ın simgesi haline gelen poşusunu meclis kürsüsüne astı.

Dünyaya barış ve dayanışma çağrısı yapan Başkan Eşki, “İnsanlığın dayanamayacağı kadar uzun bir süredir Gazze’de büyük bir soykırım yaşanıyor ve şiddeti gittikçe artıyor. Rahmetli Yaser Arafat büyük bir önderdi. Bugün hem Filistin’de katledilenler hem de Arafat’ın mücadelesi anısına meclisin kürsüsüne onun poşusunu asarak meclisi başlatmak istiyorum. Umarız her yerde zulme karşı aydın insanlar bir araya gelir” dedi.

BİR PARKA ŞEHİT PİLOTUN ADI VERİLDİ

Mecliste alınan önemli kararlardan biri Ergene Mahallesi 534 Sokak ile 549 Sokak kesişiminde bulunan mevcut parka şehit Hv. Plt. Üstğm. Mustafa Bilgen’in adının verilmesi oldu. 1981 yılında görev uçuşu sırasında şehit düşen Bilgen’in ismi, oybirliğiyle alınan kararla Bornova’da yaşatılacak.

Meclisin ikinci oturumunda Bornova Belediyesi’nin 2026 Yılı Performans Programı ile 2026-2028 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçe Taslağı görüşülecek. Oturum 14 Ekim’de gerçekleştirilecek.