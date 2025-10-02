Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadı’nın çevresinde başlattığı düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bir süre önce 300 araçlık otopark inşasını tamamlayan Büyükşehir, düzenleme kapsamında 3 bin 570 metreküp toprak serimi yaptı. Çalışmalar sırasında toprak kaymalarına karşı da önlemler alındı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehre kazandırdığı tesislerin ve kentin sembol noktalarının çevre düzenlemesini de birer birer hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Büyükşehir, Kocaeli Stadı’na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla projelendirilen ve yakın zamanda tüm istasyonları ile hizmete girecek olan Alikahya Tramvay Hattı’nın ardından stat çevresinde de çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Düzenlemelerin tamamlanmasıyla bölge daha modern ve estetik bir görünüme kavuşacak.

TOPRAK KAYMASINA KARŞI GÜÇLENDİRME

Çalışmalar kapsamında 3 bin 570 metreküp toprak serimi yapılırken, şevlendirme işlemleri de tüm hızıyla sürüyor. Şevlendirme sayesinde olası toprak kayması ve erozyon risklerine karşı alanda güvenlik artırılacak. Ardından bölgede ağaçlandırma ve çimlendirme yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’un Süper Lig’e çıkmasıyla birlikte Kocaeli Stadı’nın artan ihtiyaçlarına cevap vermiş ve bu kapsamda otopark inşasını kısa sürede tamamlamıştı TEM Otoyolu üzerinden doğrudan ulaşım imkânı sağlayacak şekilde planlanan toplam 300 araçlık otopark, Kocaelispor ve misafir takım taraftarlarının stada ulaşımını daha düzenli hale getirdi.