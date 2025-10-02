Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin üçüncü haftasında sahasında kendisi gibi şampiyonluk hedefleyen Armada Praxis Yalıkavak'ı 29-24 mağlup etti.BURSA (İGFA) - Sezona Ankara'da gerçekleştirilen Süper Kupa zaferiyle başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, üçüncü hafta mücadelesine Üçevler Spor Tesisleri’nde Armada Praxis Yalıkavak ile karşı karşıya geldi.

Maça iki takım da istekli başlarken, 15. dakikayı Bursa Büyükşehir Belediyespor, 7-5 üstünlükle geçti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmanın 22. dakikasını da 11-8 önde geçerken, 28. dakika 11-11 eşitlikle geçildi. Ancak, Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilkyarıyı 12-11 önde tamamladı.

İkinci yarının başında skora denge gelirken, 37. dakikayı Bursa Büyükşehir Belediyespor, 16-14 üstünlükle geçti.

Mücadelenin 43. dakikasında farkı 5 sayıya (20-15) çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor, 38'de skoru 22-16 yaptı. Karşılaşmanın son 5 dakikasına da 26-21 önde giren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan da 29-24 galip ayrıldı.