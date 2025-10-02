Düzce’nin Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi’nde gece saatlerinde alkollü sürücünün neden olduğu kaza, belediye personelinin yaralanmasıyla sonuçlandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, 81 AU 555 plakalı otomobilin sürücüsü A.S., caddede kanalizasyon temizliği yapan belediye ekiplerinin bulunduğu noktada araca çarptı. Yapılan kontrollerde sürücünün 2.11 promil alkollü olduğu belirlendi.

Çarpmanın etkisiyle belediye çalışanı iki araç arasında sıkışarak yaralandı.

Kazanın ardından geri manevra yapan sürücü, yol kenarındaki bir binanın çitlerini yıkıp, bina altındaki deponun kapısını kırdıktan sonra durabildi.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı belediye personeli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.