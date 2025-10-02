Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 15. Kocaeli Kitap Fuarı’na ziyaretçilerin kolay ve konforlu ulaşımı için ücretsiz ring seferleri, tramvay hattı entegrasyonu ve ücretsiz otopark hizmeti sağlayacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, 4-12 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde kitapseverlerle buluşacak. Her yıl artan ziyaretçi sayısı ile Türkiye’nin önde gelen kültürel etkinliklerinden biri haline gelen fuar için ulaşım alanında kapsamlı hazırlıklar yapıldı.

4 NOKTADAN RİNG SERVİSLERİ GERÇEKLEŞECEK

Ziyaretçilerin fuar alanına kolay ve konforlu bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla kent merkezi ve Kocaeli Üniversitesi’nden olmak üzere toplam dört farklı noktada ücretsiz ring seferleri planlandı. Şehir merkezinde “İnterteks Fuar Alanı” ve “Sahil Otopark”, Kocaeli Üniversitesi’nde ise “Umuttepe İlahiyat Fakültesi” ile “Umuttepe Peronlar” noktalarından hareket edecek ring araçları 9 gün boyunca ziyaretçileri fuar alanına taşıyacak.

TRAMVAY HATTI İLE ENTEGRE ÜCRETSİZ OTOPARKLAR

Fuar süresince tramvay hattını tercih edecek vatandaşlar ise T1 ve T2 tramvay hatları boyunca yer alan 6 ücretsiz otopark ile hem fuara ulaşım sağlayacak hem de şehir içi trafik yoğunluğu azaltılacak. Ziyaretçiler, Sahil Otopark, Kadıköy Katlı Otopark, Doğu Kışla Otopark, REAL Otopark, Doğu Kışla Kapalı Pazar Otopark ve Arastapark Otoparkı kullanarak araçlarını güvenle park edebilecek ve tramvay ile fuar alanına rahatlıkla ulaşabilecek.

ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE ÖZEL PLANLAMA

Hafta içi il genelindeki okullardan fuara gelecek öğrenci servisleri için yapılan özel düzenleme ile öğrenciler, Kongre Merkezi alt yolu üzerinde araçlardan indirilecek ve servis araçları İnterteks Fuar Alanı’na yönlendirilerek park edilecek. Bu sayede fuar alanı çevresinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl daha fazla ziyaretçiye ulaşan kitap fuarında ulaşımın güvenli, konforlu ve düzenli bir şekilde sağlanması için tüm hazırlıklarını tamamlarken, kitapseverler de bu büyük kültür şölenine kolaylıkla ulaşarak dolu dolu bir fuar deneyimi yaşayabilecek.