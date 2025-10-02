Kayseri Talas Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan kütüphaneler, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte öğrencilerin, gençlerin ve araştırmacıların buluşma noktası olmaya devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye’nin uyumayan dört kütüphanesinden biri olan Kayseri Talas 7/24 Kütüphane, günlük ortalama 1000 ziyaretçisiyle ilçedeki kütüphaneler arasında lokomotif olmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl Yenidoğan Mahallesi’nde hizmete giren Mehmet Karamercan Semt Kütüphanesi ise kısa sürede yoğun ilgi görerek günlük ortalama 350 kişiye ev sahipliği yapıyor.

Bunun yanında, Kiçiköy Mahallesi’ndeki Altıntepe Semt Kütüphanesi, Mevlana Mahallesi’ndeki Abdülhamidhan Semt Kütüphanesi ve jandarma karşısındaki Hafize-Ahmet Güldal Semt Kütüphanesi de günlük 100-150 öğrenci tarafından aktif olarak kullanılıyor.

“KÜTÜPHANELERİMİZ BÜYÜK DESTEK”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçedeki kütüphane yatırımlarının gençlere ve araştırmacılara önemli bir destek olduğunu belirterek, “Kütüphanelerimiz bilgiye ulaşmanın en güvenilir adresi. Özellikle gençlerimizin ders çalışırken, araştırma yaparken huzurlu ve güvenli bir ortam bulması bizim için büyük önem taşıyor” dedi.