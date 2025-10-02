Meteoroloji'ye göre, Marmara, Kıyı Ege, Karadeniz ve Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak. Marmara'da rüzgar kuvvetli esecek, dikkatli olunmalı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Antalya’nın doğu kıyı ilçeleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi.

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildi.

Meteoroloji, rüzgarın, özellikle Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 'kuvvetli' olarak eseceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti.