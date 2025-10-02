Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin oryantasyon eğitimleri kapsamında Zenginlikler Şehri Kayseri’nin ve belediyenin öğrencilere yönelik hizmetlerinin tanıtımı için seminer düzenlendi.KAYSERİ (İGFA) - Üniversiteler şehri ve öğrenci dostu şehir Kayseri’de gençlere ve öğrencilere yönelik hizmetleri ile gönüllere dokunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimdeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kenti ve yerel yönetim hizmetlerini yakından tanıması için çalışmalarını sürdürüyor.

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlaması ile birlikte öğrenci dostu faaliyetlerine hız veren Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğrenim için Kayseri’ye gelen üniversite öğrencilerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra bilgilendirme semineri de düzenliyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin oryantasyon eğitimleri kapsamında Zenginlikler Şehri Kayseri’nin ve belediyenin öğrencilere yönelik hizmetlerinin tanıtımı için seminer düzenledi.

Veteriner Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminere Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kambur, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Ayten Özsoy, KAYTUR A.Ş. Sosyal Tesisler Müdürü Fatih Benli, KAYMEK Tesis Sorumlusu Mehmet Sakallı, Spor A.Ş. Kurumsal Pazarlama Yetkilisi Melih Gümüş, Ulaşım A.Ş. Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürü Muhammet Mustafa Biçimveren ve öğrenciler katıldı.

Bilgilendirme seminerinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kambur, Kayseri’nin üniversite şehri olduğuna dikkat çekerek, “Belediyemizin birçok belediyeye göre çok önemli bir farkı var; öğrencilere çok önem veren bir belediye oluşu. Hiçbir şehirde 24 saat açık bu kadar kütüphane görmeniz çok olası bir durum değil. Onun dışında kültür sanat etkinlikleri olsun, spor etkinlikleri olsun bu anlamda Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz hakikaten çok başarılı işlere imza atıyorlar. Yeri gelmişken Memduh Başkanım başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarımızı da tebrik etmek istiyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Kambur, özellikle birinci sınıf öğrencilerinin şehri tanımaları ve benimsemelerini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile öğrencileri bir araya getirdiklerini belirterek öğrencilerin şehirden, üniversiteden ve eğitimlerinden keyif almalarını arzu ettiklerini söyledi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Ayten Özsoy kentin ve Büyükşehir Belediyesi’nin imkânları ve Halkla İlişkiler Şubesi’nin faaliyetleri hakkında sunum yaparken KAYTUR A.Ş. Sosyal Tesisler Müdürü Fatih Benli de KAYTUR A.Ş. tesislerinde öğrencilerin faydalanabileceği indirimli imkânları tanıttı.

KAYMEK Tesis Sorumlusu Mehmet Sakallı, kentin 6’ncı üniversitesi olarak anılan ve kültür, sanat ile mesleki eğitim alanına damga vuran KAYMEK’in ücretsiz kurs, seminer, sergi ve çamaşır yıkama merkezi gibi öğrencilere sunduğu fırsatları anlattı. Spor A.Ş. Kurumsal Pazarlama Yetkilisi Melih Gümüş ve Ulaşım A.Ş. Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürü Muhammet Mustafa Biçimveren ise birimleri ile alakalı öğrencileri yakından ilgilendiren hizmetlerle ilgili öğrencileri bilgilendirdiler.

Seminer soru cevap şeklinde tamamlanırken ayrıca öğrencilere KAYTUR A.Ş. tarafından sıcak çorba ikramında bulunuldu ve Alo 153 İletişim Merkezi tarafından da stant kurularak öğrencilerin talep ve önerileri dinlendi.