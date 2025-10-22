İzmir’in Bayraklı ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde bugün yaşanan patlama sonrası göçük meydana geldi. İzmir İtfaiyesi ihbarın ardından 8 dakikada olay yerine gelerek göçük altında kalan 80 yaşındaki bir yurttaşı kurtardı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi’nde saat 11.45 sıralarında, iki bağımsız bölümde mobilya ve mermer atölyesi olarak kullanılan işyerinde patlama meydana geldi.

Araç LPG tankları kullanılarak oluşturulan düzenekte yaşanan kaçak sonucu meydana geldiği tahmin edilen patlamanın ardından göçük yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ihbarın ardından 8 dakika içerisinde olay yerine vardı. Yapılan incelemede bir kişinin patlamanın şiddeti ile oluşan göçüğün altında kaldığı belirlendi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu bilinci açık şekilde kurtarılan yaralı hastaneye sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, olay yerinde yaptığı açıklamada patlamanın Bayraklı Doğançay Mahallesi 7190 Sokak üzerindeki bir işyerinde yaşandığını belirterek, “112 Acil Çağrı merkezine patlamanın olduğu ve göçük yaşandığı yönünde bilgi geldi. Hemen itfaiye, sağlık, emniyet ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. İzmir İtfaiyesi olarak yaklaşık 8 dakika sonra olay yerine ulaştık. Adrese geldiğimiz zaman binanın çöktüğünü gördük. 80 yaşında bir erkeği bilinci açık şekilde enkaz altından çıkardık. Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi” dedi.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Patlamanın neden meydana geldiğini de araştırdıklarını söyleyen Yaşar Korkmaz, şu ifadeleri kullandı: “Mobilya atölyesindeki kişilerin kendilerince kurdukları araçların arkasındaki LPG tanklarını, ısınma ve yemek amaçlı kullandıklarını yine içeriye dağıttıklarını belirledik. Bu patlamanın bir ateşten meydana gelmiş olması lazım. Şu an patlamanın nasıl meydana geldiğini ekiplerimiz ve emniyet güçleri araştırıyor. İncelemenin ardından patlamanın tam olarak neden kaynaklandığını belirlemiş olacağız.”