İzmir Aliağa ve Menderes’te çıkan iki yangını da İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekipler, her iki alanda da soğutma çalışmalarını sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Çıtak Mahallesi ile Menderes ilçesinde öğle saatlerinde başlayan iki orman yangını da İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.