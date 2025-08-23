Bursa Karacabey Belediyespor, yeni sezona kendi evinde Kepezspor karşısında “merhaba” demeye hazırlanıyor. Başkan Fatih Karabatı, başarı için şehir olarak kenetlenmenin şart olduğunu vurgulayarak taraftarlara çağrıda bulundu: “M. Fehmi Gerçeker Stadı’nı dolduralım, takımımıza sahip çıkalım.”

BURSA (İGFA) - Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Bursa Karacabey Belediyespor, yeni sezonun ilk sınavına bu akşam çıkıyor. Saat 19.00’da M. Fehmi Gerçeker Stadı’nda Çanakkale temsilcisi Kepezspor’u konuk edecek olan mavi-siyahlılar, sahadan galibiyetle ayrılarak lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Yeni sezon öncesinde değerlendirmelerde bulunan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Karacabey Belediyespor’un bu yıl çok daha iddialı hedeflerle sahaya çıkacağını belirtti. Takıma olan güvenini her fırsatta dile getiren Karabatı, sadece yönetim ve futbolcuların değil, tüm şehrin kenetlenmesinin başarı için hayati olduğunu vurguladı.

“Başarı için şehir olarak kenetlenmeliyiz”

Özellikle iç saha maçlarının önemine dikkat çeken Başkan Karabatı, “Karacabey Belediyespor’umuz bu sezon hedefleri olan, mücadeleci ve başarıya odaklanmış bir takım olacak. Biz yöneticiler olarak teknik heyetimize, futbolcularımıza güveniyoruz. Onların sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına inancımız tam. Ancak biliyoruz ki futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil; en az sahadaki mücadele kadar tribündeki destek de sonuca etki eder.” diye konuştu.

Karabatı, taraftarlara seslenerek şöyle devam etti: “Bu sezon Karacabey halkının tribünlerde göstereceği birlik ve coşku, bize büyük güç katacak. Özellikle kendi evimizde oynayacağımız maçlarda M. Fehmi Gerçeker Stadı’nı dolduralım. Takımımıza sahip çıkalım. Futbolcularımız sahada ter dökerken, bizler de tribünden desteğimizi hissettirelim. Çünkü bu sezon yalnızca mücadele eden değil, aynı zamanda hedefleri olan bir takımız. Başarıya ulaşmak için taraftarımızın güçlü desteğine ihtiyacımız var.”

Belediye Başkanı Fatih Karabatı, son olarak ise, “Karacabey Belediyespor sadece bir futbol takımı değil, bu şehrin ortak değeri, ortak gururu. Hep birlikte sahip çıkarsak, inançla ve azimle yol alırsak, bu sezondan yüzümüzün akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Hep birlikte başaracağız.” şeklinde sözlerini noktaladı.

Sezon öncesi moraller yüksek

Öte yandan hazırlık dönemini verimli geçiren Karacabey Belediyespor, genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çekiyor. Teknik ekibin raporlarına göre takımda moral ve motivasyon oldukça yüksek. Kepezspor karşılaşması, hem oyuncular hem de taraftarlar için yeni sezonun ilk heyecanı olacak.

Karacabey’de futbol şöleni

Cumartesi akşamı oynanacak mücadele için Karacabey’de adeta futbol şöleni yaşanması bekleniyor. Kulüp yönetimi ve Belediye, taraftarları maça davet ederken, şehirde de büyük bir heyecan hakim. İlk düdükle birlikte mavi-siyahlıların sahadaki mücadelesine binlerce Karacabeyli’nin coşkulu desteği eşlik edecek.