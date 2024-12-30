İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN AŞ 2024 yılında İzmirlilerin hayatını kolaylaştıran pek çok uygulamaya imza attı.İZMİR (İGFA) - İzmir’de önemli bir ihtiyacı karşılayan İZELMAN otoparkları, 2024 yılında yeni bir alanı daha bünyesine ekledi. Kentte yaşayanların önemli ihtiyaçlarından biri olarak saptanan karavan otoparklarının ilki 4 Nisan 2024 tarihinde Âşık Veysel Binek ve Karavan Park alanı olarak faaliyete geçti. Bornova Âşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda bulunan otoparkta binek araçlar için 163, karavanlar için ise 89 park yeri bulunuyor. Hem abonelik sistemine hem de günlük ve saatlik girişlere göre işletilen otopark, 24 saat açık olacak şekilde çalışıyor ve otopark görevlileri tarafından kontrol ediliyor.

İnciraltı Tekne ve Karavan Otoparkı

2024 yılının temmuz ayında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, vatandaşlardan gelen istekleri yerine getirdi ve verdiği talimatla İnciraltı Tekne ve Karavan Otoparkı faaliyete geçti. İnciraltı Terminal alanı içinde yer alan otopark 64 tekne, 93 karavan park yeri ile İzmir’in önemli bir ihtiyacına cevap veriyor. İZELMAN AŞ tarafından sadece abonelik sistemine göre işletilen otoparkın güvenlik görevlileri tarafından 24 saat kontrolü sağlanıyor. Ayrıca otopark alanında araçların bariyerlerden yapacağı giriş ve çıkışlar da güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınıyor. Park etmenin yanı sıra konaklamaya da açık olan tekne ve karavan otoparkı, şehrin içinde doğa ile baş başa ve güvenli bir ortamda karavan keyfi yaşamak isteyenlerin tercihi.

Otoparklar akıllandı, artık plakaları tanıyor

İZELMAN AŞ tarafından işletilen 28 otoparkta ‘Akıllı Kent, Akıllı Otoparklar’ projesi kapsamında, tam otomasyonlu Plaka Tanıma Sistemi kurularak hem İZELMAN yönetimi hem de vatandaşlar için verimlilik artıran akıllı otopark ve teknolojik sistemlere geçildi. İZELMAN AŞ otoparklarında bekleme çilesini sona erdiren Plaka Tanıma Sistemi sayesinde hem otoparkların önündeki kuyrukların azalması hem de yoğun saatlerde trafik sıkışıklığının önüne geçilmesi bekleniyor. Manuel kontrole, bilet almaya son veren sistem, kâğıt kullanımını ve araçların daha az karbon emisyonu salgılamasını sağlayarak çevreyi de koruyan bir özelliğe sahip. Otoparka giren tüm araçların kaydının tutulduğu sistem sayesinde İzmirliler hatasız, hızlı ve kesintisiz hizmetle zaman kaybetmeden otoparkları daha etkin kullanabiliyor.

Otoparklara zam yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde açık, kapalı, yol kenarı otoparkları, karavan parklar ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda yer alan abone otoparklarının ücret tarifelerine yeni yılda zam yapmayacak. İZELMAN AŞ bünyesinde hizmet veren otoparklar ile karavan parklarında, 2024 yılı ücretleri 2025 yılında da uygulanmaya devam edecek. Enflasyon nedeniyle alım güçlerinin düştüğünü dile getiren İzmirliler de otoparklara zam yapılmama kararını memnuniyetle karşıladı.

İzmir’in ‘Yuva’ları arttı

İzmir’in pek çok bölgesinde çocuklara yönelik faaliyet gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri’nin sayısı 2024-2025 eğitim öğretim yılı döneminde 14’ten 18’e yükseldi. Bu kapsamda Buca Evka 1, Gaziemir, Bornova İnönü, Çiğli Egekent’e olmak üzere dört yeni Yuvamız İzmir daha açıldı. Toplam bin 168 öğrenci, İzmir genelindeki 18 Yuvamız İzmir merkezinde robotik kodlama, İngilizce, görsel sanatlar ve jimnastik gibi etkinliklerle büyüyor.

Fiyatları yarıya indi, sayısı iki katına çıkacak

İzmir merkez ve ilçelerinde Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri’nin ücretleri konusunda da ailelere nefes aldıracak bir indirime gidildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla aylık 10 bin lira olan fiyatlarda yüzde 50 indirim yapılarak 5 bin liraya düşürüldü. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan hizmetlerin halkın ekonomik sıkıntılarını bir nebze olsun rahatlatması amaçlandı. İZELMAN AŞ İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın İzmir’i çocuk dostu kent yapma hedefine Kiraz’dan Dikili’ye İzmir’in 18 noktasındaki Yuvamız İzmir ile katkı sunuyor. Deneyimli kadrosu, öğrenim ve gelişimi destekleyen etkinlikleri, hijyenik koşulları, güvenilir ortamı ile İZELMAN’ın bünyesindeki Yuvamız İzmir merkezlerinin sayısı önümüzdeki yıl iki katına çıkacak.

Öğrencileri ağırlayan sosyal tesislere zam yapılmadı

Ekonomik krizin en çok etkilediği kesimler arasında yer alan üniversiteli gençlere, İzmir Büyükşehir Belediyesi kucak açtı. Karşıyaka ve Buca ilçelerindeki sosyal tesisler, İzmir’e ilk kez gelen üniversite öğrencileri için yeni öğretim dönemine hazırlandı. Tadilatı yapılan tesislerde odalarına yerleşen öğrenciler, barınma sorunu ve ekonomik krize dikkat çekerek aylık 2 bin TL ücret verdikleri tesislerin hijyenik ve güvenilir bir ortam sunduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kararıyla, sosyal tesislerde kalan öğrenciler 2024-2025 eğitim öğretim yılında da geçen yılın fiyatları olan 2 bin TL karşılığında konaklıyor. Karşıyaka’da bulunan İZELMAN AŞ Örnekköy Sosyal Tesisleri Misafirhanesi 72 kişilik kapasitesi ile eğitim için İzmir’de yaşamaya başlayan kız öğrencileri, İZELMAN AŞ Buca Sosyal Tesisleri Misafirhanesi ise 108 kişilik kapasitesi ile erkek öğrencileri ağırlıyor.