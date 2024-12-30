Artvin'de bir haftada farklı suçlardan aranan 59 kişi yakalandı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) -  Artvin Valiliği, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince sürdürülen faaliyetlere ilişkin son bir haftanın özetini kamuoyuyla paylaştı.

Bursa Büyükşehir'den Gemlik’te kentsel dönüşüm atağı Bursa Büyükşehir'den Gemlik’te kentsel dönüşüm atağı

20 - 27 Aralık 2024 tarihleri arasındaki faaliyetler kapsamında, 10, 20 yıl hapis cezası bulunan 4, 5,10 yıl hapis cezası olan 1; 5 yıla kadar hapis cezası olan 13 ve ifadeye yönelik aranan 41 kişi olmak üzere toplamda 59 kişi yakalandı.