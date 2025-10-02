İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ AŞ, 21 Haziran-14 Eylül tarihleri arasında düzenlediği yaz seferlerine ilgi büyük oldu. Bu yıl Urla ve Mordoğan’a yapılan seferlerden 24 bine yakın yolcu yararlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımı şirketi İZDENİZ AŞ’nin kentin sayfiye yerlerine düzenlediği günübirlik “Yaz Seferleri” eylül ayında sona erdi.

Mordoğan ve Urla’ya, cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde yapılan seferler büyük ilgi gördü. Karşıyaka ve Konak iskelelerinden Mordoğan’a ve Urla’ya keyifli bir yolculuk yapan yurttaşlar yaz boyunca denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı. Konak ve Karşıyaka iskelelerinden Foça’ya ve Güzelbahçe’den Foça’ya da bayramda deniz ulaşımı sağlandı. 21 Haziran’da başlayan seferden 24 bine yakın yolcu yararlandı. Toplam 114 sefer yapılırken, gemi başına ortalama sayı 208 oldu.

Yaz Seferleri kapsamında engelli bireyler ile refakatçileri, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına her gemide 60 kişilik ücretsiz kontenjan ayrıldı. Erişilebilir seferler kapsamında bin 776 yurttaş Urla ve Mordoğan’a seyahat etti.