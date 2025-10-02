Keçiören Belediyesi ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesindeki Müze Kumbaram iş birliğinde, 1 Ekim Dünya Kartpostal Günü dolayısıyla düzenlenen nostaljik etkinlik, öğrenci, öğretmen ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi’nin ev sahipliği yaptığı program, “Keşke Burada Olsaydın” sloganıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ithaf edilirken, bugüne özel bastırılan pul ve kartpostal ise geçmişin izlerini günümüze taşıdı.

Programa Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Atila Zorlu ve Celal Biçer, Halide Edip Adıvar’ın torunu Ahmet Ömer Sayar, Müze Kumbaram’ın Kurucusu Ali Armağan Daloğlu, meclis üyeleri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, Halide Edip’le, Atatürk’le aynı topraklarda yürümüş olmanın heyecanını gençlerin hissetmelerini istedi. Amaçlarının ucuz bir ırkçılık fikri değil, Atatürk’ün ‘Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.’ sözünün yerini bulması olduğunu ifade eden Dr. Zorlu, "Şu anda gençlerimiz için yapabileceğimiz en büyük motivasyon, gençlerimizin hepsinin birer Atatürk, genç kızlarımızın hepsinin birer Zübeyde Hanım olabileceklerine olan inancımızdır. O yüzden tekrar söylüyorum: Bugün burada beni en çok heyecanlandıran, bu program içerisinde ‘Keşke Burada Olsaydın’ mottosudur. Programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“BURASI BİR TARİH MÜCEVHERİ”

Halide Edip Adıvar’ın torunu Ahmet Ömer Sayar ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ben buranın yapılmasındaki önemi dile getirmek istiyorum. Burası biliyorsunuz çok evvelden harap olmuş, metruk, terk edilmiş bir binaydı. Belediye, burasını aslına uygun restore ederek bu hale getirdi. Yani bir metruk binadan bir tarih mücevheri kazandırdı. Halide Edip'in Ankara'ya geldiği ilk günü burada geçirmesi bizim için çok önemli. Bu nedenle kartpostal gününün burada yapılması da çok ince, anlayışlı bir davranış. Organizasyonu yapanlara yürekten minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”