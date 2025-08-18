İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada İZBAN seferlerinin kamu çalışanlarının ülke genelindeki iş bırakma eylemine TCDD personelinin katılması nedeniyle durduğu belirtildi. Grevin TCDD çalışanlarının eyleminden kaynaklandığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgisi olmadığının belirtilirke, seferler saat 10.30 itibariyle aralıklı olarak başladı.İZMİR (İGFA) - TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında faaliyet gösteren İzmir Banliyö Sistemi’nde (İZBAN) seferler bugün kamu çalışanlarının ülke genelindeki bir günlük iş bırakma eylemine TCDD personelinin katılması nedeniyle durdu.

Seferler 10.30 itibariyle aralıklı olarak başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada İZBAN’ın TCDD tarafından işletildiği ve çalışanların TCDD personelinden oluştuğu bildirildi.

Açıklamada, “Dün TCDD yönetimi ile yaptığımız görüşmelerde grevin İZBAN yolcu seferlerini etkilemeyeceği belirtildi. Ancak gece 02.30 saatlerinde (18.08.2025) trafik kontrol merkezinde çalışan memur personelin görev yapmayacağı ve İZBAN seferlerine sinyal vermeyecekleri bilgisi geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yurttaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için güzergah boyunca yeni otobüs hatlarını hizmete aldık, mevcut hatlara ilave otobüsler koyduk. 10.30 itibariyle seferler aralıklı olarak başladı. Her ne kadar İZBAN, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında faaliyet gösterse de hattın işletimi TCDD tarafından yapılmakta olup, çalışan personel de TCDD personelidir. Grevin ve İZBAN’da seferlerin aksaması ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir tasarrufu yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri yer aldı.