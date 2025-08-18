Bayburt'un Demirözü ilçesinde yer alan gölette yetiştirilen alabalıklar, somon balığına dönüştürülerek uluslararası pazarlarda yerini aldı. 2023 yılında yavru balıkların üretimiyle başlayan süreçte, büyüyen alabalıklar somon balığına özgü özellikler kazandı.

Böylece, ilçede yapılan yoğun çalışmalar sonucunda kaliteli bir ürün ortaya çıkarıldı. Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, ilçedeki tesislerde yetiştirilen balıkların önemli bir bölümünün ihracata yönlendirildiğini ifade etti.

Bu yıl toplamda yaklaşık 105 ton balık çeşitli ülkelere ihraç edildi. İhracat rotasında Rusya, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam gibi ülkeler ön plana çıkıyor. Hasat işlemleri tamamlanan balıklar, uluslararası standartlara uygun şekilde işlenmek üzere Trabzon Arsin'de bulunan bir fabrikaya gönderildi.