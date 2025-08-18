Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, engelli bireyler ve yayaların kaldırımları güvenle kullanabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Ahmetli, Turgutlu, Salihli ve Gördes ilçesi zabıta ekipleri esnaf ve vatandaşların kaldırım işgallerine yönelik denetimde bulundu.

Denetimlerde özellikle engelli vatandaşların kaldırımları kullanmalarının kolaylaştırılması, herhangi bir engelle takılmaması için yapılan kaldırım işgallerine karşı esnaflar ve vatandaşlar uyarıldı. Zabıta ekipleri tarafından yaya geçişlerini engelleyen eşyalar ve hatalı park edilmiş motosikletler kaldırımlardan kaldırıldı. 4 ilçede kapsamlı şekilde gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşlara kaldırımların işgal edilmemesi yönünde gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Kurallara uymayan esnaf ve işyerlerine gerekli uyarılar yapıldı, kaldırım işgallerini sürdürenlere ise idari işlem yapıldı. Turgutlu ilçesinde yapılan denetimlere de İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından kaldırımların yayalar tarafından güvenle kullanılması için yapılan denetimlerin artarak devam edeceği bilgisi verildi.