İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, nakliyeci esnafının ağır vergi yükü ve büyük lojistik şirketleriyle rekabet eşitsizliği sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı ile Hazine ve Maliye bakanlıklarına soru önergeleri veren Milletvekili Türkoğlu, “Nakliyeci esnafı kontak mı kapatsın?” diyerek acil düzenleme talep etti.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, karayolu taşımacılığı yapan nakliyeci esnafının ekonomik sorunlarını TBMM’ye taşıyarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e kapsamlı soru önergeleri sundu.

Bursa Milletvekili Türkoğlu, yüksek akaryakıt maliyetleri, ağır vergi yükü ve büyük lojistik şirketleriyle yaşanan rekabet eşitsizliğinin esnafı piyasadan sildiğini vurguladı.

Türkoğlu’nun verdiği rakamlara göre, 200 bin TL ciro yapan bir nakliyeci esnafı, yüzde 40 gelir vergisi (80 bin TL) ve yüzde 16 KDV (32 bin TL) ile toplam 112 bin TL vergi ödemek zorunda kalıyor. Geriye kalan 90 bin TL ise aile geçimi ve işletme giderleri için yetersiz. Büyük lojistik şirketlerinin ise yüzde 25 gelir vergisi, KDV iadesi ve geniş gider kalemleriyle rekabette avantaj sağladığını belirten Türkoğlu, “Esnaf, sadece yakıt ve tamir giderlerini vergiden düşebiliyor. Tamirciden fatura istediğinde bile hizmet alamıyor. Bu şartlar esnafı ya kayıt dışına itiyor ya da piyasadan çekilmeye zorluyor” dedi.

KDV TEVKİFATI SORUNU

Türkoğlu, nakliye sektöründe uygulanan yüzde10 KDV tevkifatının esnafı müşteri karşısında zor durumda bıraktığını ifade ederek, “Taşıtan firmalar, KDV’nin nakliyecinin kazancı olduğunu sanıyor. Oysa bu tutar devlete aktarılıyor. Bu, ticari adaletsizlik oluşturuyor” diye konuştu.

İYİ Partili Milletvekili Türkoğlu, her iki bakana şu soruları yöneltti: