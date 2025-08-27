MAK-DER, Bursa Keşanlılar Derneği ve Bursa Pomak Türkleri Derneği yöneticileri, Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek’i ziyaret etti.BURSA(İGFA) - Makedonya, Arnavutluk, Kosova Göçmenleri G.S.K. Derneği (MAK-DER) Başkanı Dr. Taner Ödemiş, Bursa Keşanlılar Derneği Başkanı Hüseyin Akça, Bursa Pomak Türkleri Derneği Başkanı Fehmi Duban ile dernek yöneticileri Niyazi Atik, Aydın Kahveci Mehmet Yalçınöz, Nurettin Day ve Mustafa Ekinci Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek’i ziyaret etti.

Ziyaret, fahri konsolosluk merkezinde, sohbet havasında gerçekleşti. Burada konuşan Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek, sözlerine ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muzaffer Çilek, kültürel zenginlikleri, çalışkanlıkları ve üretken yapıları ile Rumeli-Balkan insanının Bursa’ya değer kattığını belirterek, tarihi, dini ve kültürel bağların yüzyıllardır yaşatıldığı kardeş coğrafyalarla Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda daha da güçlendirilerek, ekonomik işbirliklerine ve ortak bir geleceğe dönüştüğünü ifade etti.

Bu anlamda Bursa’da faaliyet gösteren derneklerin ve yöneticilerinin çok önemli bir misyonu üstlendiklerini belirten Muzaffer Çilek, “Bursamız’da birlik ve beraberlik içerisinde, şehrimiz ve kardeş coğrafyalarımızın ve soydaşlarımızın geleceğine katkı sunmak adına güzel işlere imza atılıyor. Bu anlamda derin kardeşlik bağlarımızın güçlenmesi, kardeş coğrafyalarımızla birlikte güçlü geleceğimizin şekillenmesi adına hizmet veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarette, dernek başkanları ve yöneticileri de çalışmaları hakkında bilgiler vererek, ortak akıl ve işbirliği ile çalışmanın önemine vurgu yaptılar. Ziyaretin sonunda MAK-DER Başkanı Dr. Taner Ödemiş ve Bursa Pomak Türkleri Derneği Başkanı Fehmi Duban, Muzaffer Çilek’e anı plaketi takdim etti.