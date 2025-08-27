Genç müzisyen MELI, 80’lerin synth-pop esintilerini taşıyan yeni şarkısı “UYAN” ile 29 Ağustos’ta müzikseverlerle buluşuyor. Çevreye verilen zarar ve savaşlara karşı farkındalık yaratmayı hedefleyen şarkı, MELI’nin duygusal uyanışını yansıtıyor.Ali Fikret ER / ANKARA (İGFA) - 25 yaşındaki müzisyen Melih Efe Şirin, sahne adıyla MELI, sözü, müziği ve aranjesi kendisine ait olan yeni teklisi “UYAN” ile müzik dünyasında ses getirmeye hazırlanıyor.

29 Ağustos 2025’te dijital platformlarda yerini alacak olan şarkı, 80’lerin synth-pop tarzını günümüzle buluştururken, güçlü sözleriyle çevre sorunları ve savaşlara karşı bir uyanış çağrısı yapıyor.

UYAN”ın hem kişisel hem de toplumsal bir manifesto olduğunu belirten MELI, “Bu şarkı, benim duygularımın uyanışı. Aynı zamanda insanoğlunun çevreye verdiği zarara dur demesi, savaşların son bulması ve bu konularda farkındalık yaratması için bir çağrı. Kaliteli müzikle, günümüzde bu olaylara duyarlı kalınması gerektiğini vurgulamak istedim” dedi.

İTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği mezunu olan MELI, müziğe olan tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürüyor. İTÜ Müzikal Topluluğu’nda divan başkanlığı yapmış ve İTÜ Batı Müziği Kulübü’nde solist olarak sahne almış genç sanatçı, ileri düzey İngilizce bilgisiyle özellikle yabancı şarkılara olan yatkınlığıyla dikkat çekiyor.

Aynı zamanda aile şirketi APEC’te (Advanced Project Education Consulting) uluslararası eğitim projelerini yürütüyor.

MELI, sahne kostümlerinde annesi, yılların modacısı Öznur Güner’in (EUZNOUR) stil danışmanlığından destek alıyor. Doğallıktan yana olan sanatçı, sahne kıyafetlerinde rahatlık ve kaliteyi ön planda tutan, özel kumaşlardan oluşan bir koleksiyon hazırlandığını ifade ediyor.