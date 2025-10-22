Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü programında 19 ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.ORDU (İGFA) - Yerel yönetimin en önemli paydaşlarından olan muhtarlar için Ordu Recep Kara Kapalı Spor Salonu’nda program düzenlendi. Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları, çok sayıda protokol üyesi ve 19 ilçeden muhtarların katılım sağladığı programda birlik ve dayanışma mesajı verildi.

İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda vefat eden muhtarlar için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dualar edildi.

“772 MAHALLEMİZ İLE BİR BÜTÜNÜZ”

Programda muhtarlara seslenen Başkan Güler, vatandaşların devlete ihtiyaç duydukları anda çalacakları ilk kapının muhtarlar olduğunu ifade ederek tüm muhtarların gününü kutladı.

Başkan Güler konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Muhtar Günü’nüzü tebrik ediyorum. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı sizlersiniz. Bizim gözümüz, kulağımız, elimiz ve vicdanımızsınız. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Sayın Valimizin tecrübesi ve bilgisi ile bürokratlarımızın desteği ile çalışıyoruz. Biz 772 mahallemiz ile bir bütünüz, güçlü bir şehiriz. Muhtarlar millet iradesi ile devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil ediyor. Sizin istekleriniz bizler için aynı zamanda bir strateji, plan ve bir hedef.”

“ORDU’NUN YOL VE SU SORUNU BİTECEK”

Bakanlık ve Genel Müdürlük dönemlerinde de Ordu’ya hizmet ettiğini ve bu hizmet dönemi içerisinde de Ordu’nun sorunlarından olan yol ve su konusunu da bitireceğinin sözünü veren Başkan Güler konuşmasına şöyle devam etti:

“Bildiğiniz gibi yol ve su meselesi en temel konumuz. Bu dönemde hepsinin biteceğine söz verdim. Bizim 300 kadar iş makinamız, kendi asfalt plentimiz, taş ocağımız, beton santralimiz var. Sizler de bizim gibi seçilerek geldiniz. Milletin tercihine mahzar oldunuz. Bu en büyük makam. Halka hizmet etmek, hakka hizmet etmek demektir. Birlikte seçildik ve birlikte çalışmalar yaptık. Bir aile bütünlüğü içinde, hiç fark görmeden hepiniz benim kardeşimsiniz. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu çalışmaları birlikte yapacağız. Aşağı yukarı 50 yıldır sizlere hizmet ediyorum. Genel Müdürlüğümüzde, Bakanlığımız da yapmadığımız görev kalmadı. Şimdi de en yüksek makamı sizlerle beraber gerçekleştiriyoruz. Benim için bu en büyük şeref.”

“BİZ GÜÇLÜYÜZ, GÜVENLİYİZ VE GÜVENİLİRİZ”

Ordu üst kimliği ile çalışmaların devam edeceğini; güçlü, güvenli ve güvenilir olduklarının da altını çizen Başkan Güler, “Çalışmalarımızda ne söylediysek yaptık, Allah izin verirse ne söyleyeceksek de yapacağız. Bizim sözümüz namustur. Ne dediysek yaptık ne dersek yapacağız bunu bilmenizi isterim. Biz güçlüyüz, güvenliyiz ve güveniliriz. Ordu üst kimliği ile hareket edeceğiz. Yaptıklarımız zaten sözlere sığmıyor. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Bütün ahirete intikal eden muhtarlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Aileleri bizim kardeşlerimiz” dedi.

GÜLER, MASALARI TEK TEK GEZEREK MUHTARLARI DİNLEDİ

Program boyunca oldukça samimi görüntüler yaşandı. Başkan Güler, masaları tek tek gezerek muhtarlarla sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi. Güler, muhtarlarla hatıra fotoğrafları çektirerek günün anısını ölümsüzleştirdi.

EN GENÇ, EN YAŞLI VE KADIN MUHTARLARA ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Programda ayrıca Ordu ilinde görev yapan kadın muhtarlar ile Ulubey Belenyurt Mahallesi’nde görev yapan en genç muhtar Servet Şimşek (27) ve Fatsa Arpalık Mahallesi’nde görev yapan en yaşlı muhtar Hasan Kacak’a (78) çiçek takdim edildi.

Program Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından düzenlenen müzik ziyafetinin ardından sona erdi.