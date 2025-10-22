Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Gençlerle Tarihin ve Doğanın İzinde” etkinliği ile üniversite öğrencileri Denizli’nin eşsiz doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfediyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini gençlere tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yeni bir turizm hamlesi başlattı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği etkinlikte öğrenciler, Laodikeia Antik Kenti, Kaklık Mağarası, Çal Kısık Kanyonu, Apollon Lairbenos Tapınağı, Güney Şelalesi, Tripolis Antik Kenti ve Buldan ilçesini ziyaret ederek hem kentin zengin turizm değerlerini yakından tanıma, hem de tarih ve doğayla iç içe keyifli bir gün geçirme olanağı buldu.

Gençlere yönelik olarak başlatılan proje ile Denizli’nin sahip olduğu turizm hazinelerinin daha geniş kitlelere tanıtılması, gençlerin kent kimliğine bağlılıklarının güçlendirilmesi ve kültürel miras bilincinin artırılması hedefleniyor.

TURİZM ŞEHRİ DENİZLİ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentte turizm rotalarını aktif hale getirebilmek için birçok çalışma yaptıklarını belirterek, “Bu kentte olup, kenti tanımayan ve haberdar olmak isteyen üniversite öğrencisi arkadaşlarımızı gezdirmek istiyoruz. Gençlerin bu projede olması çok önemli, kendi memleketlerine gittiklerinde Denizli’nin güzelliklerini anlatacaklar. Turizm şehri Denizli'miz için kentin tarihi ve kültürel değerleri ile doğal güzelliklerini tanıtmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.